《時評〉國民黨全代會的兩大看點

國民黨全代會即將登場，準備為年底縣市長選舉造勢，這一場活動有兩大看點，攸關國民黨的存活，更牽扯到國民黨接班梯隊布局能否成形，或是被迫提前交棒。



兩大看點，一個是全代會上，大家只能改吃80元的便當，另一個是國民黨主席吳敦義和新北市長朱立倫正式聯手，要確保侯友宜能夠當選新北市長。



先談談80元的便當，這應該是國民黨來台之後，史上最寒酸的一次全國黨代表大會。過去黨國不分的年代，國庫通黨庫，有著大把的銀子和鈔票，全代會造勢活動，花錢絕不手軟，如今，面臨黨產被追討、收歸國有，國民黨全代會的場合，也從昔日的大飯店變成運動場。



這背後所象徵的最重要意義，也就是台灣有史以來最公平的一場選舉即將到來。過去，國民黨產雄厚，財大氣粗，大方補助黨籍參選人，小到文宣品，大到媒體廣告，該有的絕對不會少，在國民黨的金錢奧援下，不論宣傳、組織都經費都不匱乏，是一種資源不對等的選戰。



如今，國民黨得勒緊腰帶過日子，黨中央連黨工的薪水都快發不出來，更遑論於補助參選人，此一態勢下，參選人只能靠自己募款，這將與其他政黨參選人的情況差不多，在立足點、起跑點相同時，才能有一場真正公平的選舉。



另一方面，國民黨這次全代會的地點，原本想要選在中台灣，因為國民黨認為侯友宜相對有勝算，所以希望將造勢活動辦在台中或彰化，看是否能在中部扳回一城，如今，國民黨眼看苗頭不對，決定回防，希望穩住新北市的選情。



新北市對國民黨來說，絕對是重中之重，因為年底縣市長選舉，是吳敦義任黨魁後的第一役，而且，新北市更是國民黨唯一執政的直轄市，萬一選輸，其他縣市又無戰功，吳敦義肯定要跟著下台。而丟不起這個臉的還有朱立倫，因為侯友宜是他的副手，一旦失去新北市，等於是對他過去八年執政的否定，朱立倫同樣有著輸不起的壓力。



因此，只要國民黨輸了新北市長的選舉，吳敦義和朱立倫在2018年的總統大選等於提前出局，國民黨勢必被迫提前將黨機器的大權，交由下一個世代來接手。



但這樣的結果，對國民黨未必是件壞事。