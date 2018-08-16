〈時評〉企業悲歌 中國持續追殺85度C  

蔡英文總統過境美國洛杉磯，前往當地85度C門市買咖啡，意外引起紛擾，中國85度C被迫發出堅定支持「九二共識」的聲明，這凸顯在中國經商的無奈，企業除了看清中共醜陋嘴臉外，更應避免將雞蛋全部放在同一個籃子裡。



由於蔡總統在85度C店內消費的照片，在華人圈裡流傳，引起中國網友高度不滿，於是在85度C微博留言，批評85度C是台獨企業，呼籲大家抵制、拒買。



中國85度C隨即在官網及微博上，緊急發表聲明，除了指稱蔡總統是「台灣當局領導人」外，更強調85度C堅定支持「九二共識」的立場從未改變，並且反對任何分化兩岸同胞情感的行為與言論，持續秉持「兩岸一家親」信念。



不過，台灣85度C發出的聲明，僅僅只說「企業也有責任要照顧好員工的壓力」，並「希望兩岸和平發展讓商人可以努力拚經濟」。



85度C在中國和台灣的聲明，內容明顯不同，背後所透露的意義，除了是價值觀的判斷外，也凸顯企業在兩岸市場的無奈與經營困境。



不過，就算是中國85度C附和中共的立場，截至目前為止，仍無法逃過中國有意的追殺。位於福建泉州的85度C，就被當地市場監督管理局突擊檢查。



中國的東南早報網甚至寫到，85度C官網顯示在福建有180加盟店，其中福州42家，廈門20家，不少年輕人都喜歡光顧85度C。「但是，近年來85度C加盟店頻頻曝出食品安全隱患。」



此外，中國一些外賣平台也立刻將85度C下架，包括「餓了麼」、「美團」，以及「大眾點評」等APP上，現在已無法找到「85度C」的外賣或評論訊息。



以消費力和市場來說，中國十億人口，商機潛力遠遠超過世界任何國家，因此，包括要求各國航空公司「去台灣化」等，在商言商的企業只能配合。對於一些不願合作的企業，中國也會祭出其他手段，除了發動群眾抵制外，經常透過公部門上門查稅，令業者不堪其擾。



85度C如今面臨的困境，只是再度凸顯中國用盡各種方法打壓台灣的把戲。民間企業要將投資重心放在中國，恐怕要先考慮的是如何分散風險，才不會完全受制於中國。