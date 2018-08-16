RCA工傷案   死傷262人獲賠5億確定

（中央社記者蕭博文、王揚宇台北16日電）最高法院審理台灣美國無線電公司（RCA）工傷求償案，今天判決RCA等4公司應賠償死傷的262人新台幣5億元確定，寫下工傷案判賠金額最高紀錄，另將其他246人發回更審，全案部分確定。



判賠確定部分，最高法院維持二審關於舉證責任、揭穿公司面紗、請求權時效等認定，使本案成為法院首度在工傷案中引用揭穿公司面紗原則的確定案件。



全案源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。這些員工打民事官司，向RCA等公司求償。



一二審都認定，RCA等公司違法使用有致癌風險的三氯乙烯等化學物質，工作環境也無防護設施，還以遭污染的地下水做為飲用水、洗澡水，導致員工吸入高濃度有害化學物質，與員工罹癌有因果關係，應負賠償責任。



台北地方法院一審判決，RCA公司及其母公司法國Technicolor、百慕達Thomson等3家公司共應賠償445名員工及家屬新台幣5億6445萬元。



台灣高等法院二審時，改判RCA及其母公司法國Technicolor、百慕達Thomson及美國奇異公司（GE）等4家公司，賠償486名員工及家屬7億1840萬元。



案經上訴，最高法院維持二審認定，認為本案屬化學毒物污染的大型職業災害案件，損害往往須經長久累積才顯著，被害人只須證明損害與RCA等公司間的因果關係有相當合理程度蓋然性即可。



最高法院也肯認二審採用的揭穿公司面紗原則，認為RCA及其幕後的母公司法國Technicolor、百慕達Thomson及美國奇異公司（GE），應負起連帶賠償責任。



關於時效抗辯，最高法院認為，本案相關化學物質及暴露證據都在RCA及其母公司掌握，難以期待受害員工能夠及時行使權利，不應該被評價為權利睡眠者。



最高法院指出，RCA等公司未保護勞工安全及健康，也未告知化學物質毒害，甚至掩藏相關事證，並惡意規避債務，也不提出相關資料供環保署調查，影響被害人求償，RCA等公司的時效抗辯屬權利濫用，不得拒絕給付。（編輯：張銘坤）1070816

