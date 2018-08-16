打破刻板印象   印尼電影《愛的所有格》情人節感性上映

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）往往印尼電影廣為熟知的皆為恐怖、驚悚片，《愛的所有格》卻跳脫以往既定印象，劇中不僅僅和觀眾談「愛」、「情」還更深入的描述時下最夯的「情感勒索」，特地選在七夕上映，將帶領台灣觀眾打開國際視野，一睹印尼當代電影的風采。

電影由印尼當代新銳影后普特莉馬利諾(Putri Marino)主演，酷似 Angelababy 的她於《愛的所有格》飾演一位被寄予厚望的奧運跳水少女，在充滿父親各種壓力下，轉而遇見看似命中注定的富二代小開，由超實力男星阿迪帕提多肯(Adipati Dolken)飾演，最具話題性的當代明星在本片譜出意想不到的青春戀愛苦曲，媲美為《我的少女時代》殘酷佔有版，酸甜苦辣皆能一次在劇中嘗到。

《愛的所有格》東南亞電影女性之夜映後座談即將於本週熱情展開 《愛的所有格》本週日８月１９日將在台北南港喜樂時代舉辦難得的映後座談，邀請到印尼主播丁安妮參加及台中致力於東南亞文化推廣團體１０９５負責人官安妮進行一場深入女性對談，將於映後大膽討論《愛的所有格》獨樹一格的影響力，絕對帶來台印兩國高ＣＰ值交流！

今年的七夕適逢印尼73週年獨立幾年日，在台印尼人口高達26萬人，因應印尼國慶日，台灣各地將在19日舉行一年一度的傳統活動，在歡慶紀念日前，不妨於七夕到戲院觀賞《愛的所有格》來場深度的文化交流之旅。

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