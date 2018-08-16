巴國總統推特稱我中國台灣？　外交部：西語友邦口語簡稱 

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）南美洲友邦巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）在推特上感謝「中國－臺灣總統」蔡英文的到訪，對此，外交部今（16）日表示，這是西語國家友邦對我國的口語簡稱，並非矮化臺灣。

蔡總統「同慶之旅」的主軸為出席阿布鐸總統的就職典禮，蔡總統並受邀於前一日在他的宅邸舉行雙邊會談。

隨後，阿布鐸總統在其推特上發佈四張與蔡總統的合照，並表示「投資，貿易和基礎設施是我們與中國－總統臺灣（China - Taiwán）蔡英文打交道的基本軸心。感謝來訪。」

▶︎ 巴拉圭總統阿布鐸推特感謝總統蔡英文的到訪（照片截取自阿布鐸總統推特）

對此，外交部發言人李憲章今日作出回應，表示總統阿布鐸在其推文中以「China-Taiwan」稱呼臺灣，「為西語友邦對我國名的口語簡稱」，該等友邦在過去歷任政府時期亦在不同場合多次以此稱臺灣，各界亦均瞭解係指稱我國，並無所謂兩面手法的意涵。

李憲章接著指出，巴拉圭政府及阿布鐸總統此次邀請蔡總統出席就職典禮的邀請函，及其他相關文書中「都使用我正式國名。」

李憲章提及，阿布鐸總統對蔡總統親自率團出席其就職慶典，共同見證巴拉圭的民主深化表示由衷感謝，並將持續在共享民主價值的理念下強化兩國策略合作夥伴關係。