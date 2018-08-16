新莊又爆登革熱疫情 瓊林里再添1名

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）新莊登革熱群聚疫情持續！疾管署今（16）日公布國內新增2例本土登革熱確定病例，分別為桃園市大溪區及新北市新莊區，新莊登革熱群聚染，不排除疫情進入第3波，截至目前共計11名案例。

桃園市個案為60多歲女性，8月7日出現發燒症狀就醫，隔日被收治住院，因發燒原因不明於10日轉院，14日由醫院檢驗登革熱NS1快篩陽性通報，於昨（15）日檢驗確診感染登革病毒第三型，目前仍住院中，為今年桃園首例本土登革熱。

桃園個案潛伏期間活動地以大溪區住家及復興區工作地為主，並無雙北活動史，研判感染地為桃園市，感染源調查中，衛生局已展開緊急防治工作。

另外，新北市新莊區個案為瓊林里60多歲男性，潛伏期間活動地以住家及瓊林里周邊為主，個案8月14日陸續出現發燒、頭痛、腹瀉及關節痛等症狀後，主動前往當地活動中心進行登革熱NS1快篩，因結果為陽性，於昨日確診感染登革病毒第二型，目前個案住院防蚊隔離中。

目前疾管署已將鄰近瓊林里的13個里別列為風險警示區域（如附圖），提醒民眾應提高警覺，主動配合政府防疫，落實孳生源清除與防蚊措施，以阻斷疫情傳播。（疾管署提供）

疾管署表示，該新莊區新增病例仍屬瓊林里同一起群聚較晚發病個案，惟因第二波疫情應已近尾聲，如果該區近日密集出現新發病個案，則不排除疫情進入第三波。

今（2018）年截至8月15日國內共計16例登革熱本土病例，個案居住地分別為新北市11例（均為新莊區）、台北市2例，桃園市、嘉義縣及高雄市各1例。

疾管署表示，近期防疫人員進行病媒蚊調查時發現，部分民眾種植盆栽有使用底盤的習慣，或常於空地、菜園中堆積存放未加蓋密封的澆水容器，一旦因澆水或降雨產生積水，容易造成病媒蚊孳生，再次呼籲民眾應主動清除戶內外與社區環境中不必要的容器，並做好個人防蚊措施，才能有效控制登革熱疫情。