新住民來台多年苦無身份   移民署+社會局聯手送大禮

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）許多新住民來台之後由於語言無法溝通，加上資訊匱乏，無法及時辦理居留證，導致逾期居留。一位住在桃園市的新住民尤女士來台20多年，由於丈夫離家行蹤不明，她獨自撫養4名年幼子女，因對自身權益認知不足，沒有申辦居留證，導致她逾期居留，成為沒有身份的人。

近年來她經診斷罹患癌症末期，尤女士表達心願，希望有生之年能真正成為台灣人，移民署桃園市服務站、桃園市新住民聯合服務中心及社會局聯手出擊，幫助尤女士順利取得居留證。

尤女士來自薩摩亞獨立國（Samoa），20多年前與跑船至薩摩亞的丈夫相識相戀，結婚後來台生活，但丈夫多年前受不了經濟壓力，離家行蹤不明，尤女士囿於溝通與認知不足，沒有如期申辦居留證，數年後護照亦遍尋不著，致使尤女士逾期居留台灣多年。

尤女士除了無法正常就業、就醫，更須獨自照顧扶養4名年幼子女，生活極為困苦，在政府及民間資源協助下維持基本生活。

近年來她身體狀況轉壞，被診斷出罹患癌症末期，需自費接受化療，龐大的醫療資金缺口讓她身心俱疲。尤女士向移民署表達心願，希望有生之年可以領到居留證，真正成為台灣的一份子。

在移民署桃園市服務站、新住民聯合服務中心及社會局的共同努力下，協助尤女士專案辦理居留證，維護尤女士的醫療權利，並幫助這個經濟拮据的家庭重獲新生。

8月15日移民署桃園市服務站主任林萬益、新住民聯合服務中心執行長鄭貴華及社會局社工科長蔡惠娟等人，造訪尤女士家中，當居留證交到尤女士手上時，尤女士的臉上洋溢著笑容。

新住民朋友若有任何居留法令的問題，除了可向移民署服務站尋求解決及諮詢，也可撥打新住民聯合服務中心0800-019780免付費專線，或到新住民文化會館(桃園區復興路135號)尋求協助。