臺宏雙邊會談　蔡英文允協助宏都拉斯農業發展

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文在訪問南美洲友邦巴拉圭期間，與宏都拉斯副總統舉行雙邊會談，雙方就農業合作計畫洽談，蔡總統也允諾將持續協助宏國生產及行銷酪梨與咖啡。

國家安全會議副秘書長蔡明彥轉述蔡總統出席巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）的就職典禮之後的相關行程，包括與宏都拉斯副總統阿瓦拉朵（Olga Alvarado）舉行雙邊會談。

蔡明彥表示，會談中雙方就臺灣與宏都拉斯未來合作的重點交換意見，而蔡總統也提到，未來臺灣成立了國家級農業公司之後，會積極推動與宏都拉斯在農業上的合作計畫。

蔡明彥進一步說明未來臺灣與宏都拉斯在農業領域上的兩項亮點計畫。首先是臺灣將協助宏都拉斯的酪梨產業發展，包括培育健康的酪梨種苗，並透過契作的方式，幫助宏國建立起酪梨生產、行銷、採購等整體網絡。這些酪梨在生產後，會以宏國國內及周邊國家為主要銷售市場，而臺灣也可以變成宏國酪梨在亞洲的主要行銷中心。

此外，蔡明彥也提到臺灣從去（2017）年就已經開始採購宏都拉斯的小農咖啡，對此，蔡總統提到，臺糖公司現正積極幫助宏國小農咖啡建立品牌形象，未來臺灣也將持續採購宏國的小農咖啡，讓國內消費者可以享受到更多宏國小農的精品咖啡。

蔡明彥也提及，副總統阿瓦拉朵稱讚蔡總統是女性領導人的典範，在拉丁美洲國家女性領導人趨於少數的情況下，她很樂意向蔡總統學習。副總統阿瓦拉朵也提及，除了希望宏都拉斯的經濟能夠越來越好之外，也期盼臺灣與宏國關係越來越穩健。