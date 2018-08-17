美六度全國冠軍教練成功哲學：目標本身無益於行動，過程才是

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）幫團隊拿下六度全國冠軍，阿拉巴馬大學美式橄欖球教練─尼克‧薩班(Nick Saban)，可說是有史以來最偉大的教練之一。

被問到如何達成這樣的成就，薩班指出：「不要去在意彩票是否中獎或者全國冠軍，而是去思考『過程』，像是在這場練習中我應該要做甚麼？我們今天手頭上有哪些等著我們去執行的任務？」

在「勝者為王，敗者為寇」的球場，沒有甚麼道德勝利或是安慰獎，沒有贏球就等於沒有飯吃。因此《QUARTZ》替大家整理出幾點，一窺為甚麼尼克‧薩班這麼重視「過程」：

1.你只能控制過程

想要卓越？最重要的是步驟

可以影響比賽成敗的因素有很多，且大多無法控制，要記下所有的比賽表現、數據、對策是也幾乎不可能。他表示，要「卓越」最重要的是步驟─「擅長第一件事、第二件事、第三件事…」過程是在於活在當下、克服眼前的困難、不要分心。

2.更重要的是「看不見的記分板」

即使是贏得比賽，但離到達完美還有漫漫長路。

尼克‧薩班表示，他受到許多人的批評，因為在贏球之後，他毫無興奮之情仍舊緊皺眉頭。但他也解釋，如果你想要自我實現，那麼看不見的記分板才是一切的關鍵。

尼克‧薩班知道一名球員是否完成了他的訓練，確保每次練習都完美無缺，他仔細確認每個裝備。除此之外，他還有一個規定就是─儘管身體疲憊，但球員不能駝背，他不讓任何一件小事出錯，因此如果他的球員沒有在小事上負起責任，那麼輸掉比賽也是理所當然。

3.不斷向前

短線「目標」本身無益於行動。

當著重「過程」，你內心就會有譜接下來該做什麼事，除此之外，它確保你總是有事情可做，這一個做錯了就努力下一個。訂目標去贏得比賽是短線操作，達成成就時，它讓你腎上腺素上升，但同時也讓你自滿，萬一你失敗了，你很有可能一蹶不振。

4.相信過程的好處

「過程」是一種簡化複雜生活的哲學

學習如何專注在你可以控制的事情上，理解你能掌控的事情其實超乎你所想像。

最後，尼克‧薩班提醒大家，「你無法控制每個結果，有時候記分板也不代表你有多厲害，但你將往哪個方向走由你來決定。」

