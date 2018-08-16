85度C遭施壓 藍綠同聲譴責

（中央社記者劉冠廷台北16日電）蔡總統過境洛杉磯順道拜訪當地85度C門市，85度C卻遭中國網民砲轟是台獨企業。國民黨、民進黨立法院黨團今天分別表達抗議與譴責之意，民進黨團更呼籲朝野，一定要團結台灣。

總統蔡英文出訪友邦巴拉圭和貝里斯，12日過境美國洛杉磯期間，造訪當地85度C咖啡店門市。相關照片曝光後，中國大陸網民灌爆85度C微博，揚言抵制，85度C隨即發文強調支持「九二共識」。

民主進步黨立法院黨團今天上午召開記者會，黨團副幹事長林靜儀表示，民選總統拜訪其他國家，給予當地旅外的台灣人鼓勵、慰問，中國憑什麼干涉，這是很離譜的事情，全球民主國家都不會做出這麼粗暴、不理性動作。

林靜儀說，希望朝野政黨一起團結台灣，台灣內部必須一同團結，因為中國這樣的干預，從世界上的民主國家來看，是粗暴、不文明的，這不是國內政黨路線之爭，是國家對國家粗暴的對待，導致國民與企業，不能正常在一個文明的狀況下進行商業行為。

她也說，中國在與美國進行貿易戰時，拿台灣的企業、藝人、產業來出氣，身為泱泱大國是非常不可取的，請朝野政黨一起團結，對中國這樣霸凌的行為，表達強烈的抗議，也對台商與海外企業，給予最多的支持與不捨。

中國國民黨立法院黨團也在上午召開記者會，黨團書記長曾銘宗在會中表示，中華民國總統出訪，順道拜訪台灣企業在海外據點，名正言順，也是國際外交上的慣例；對中國大陸網友將85度C打成台獨企業並揚言抵制，這樣的刻意打壓，無情無理、失去理性，國民黨團對此表達反對立場，並予以譴責。

但曾銘宗也說，兩岸穩定是國家社會發展最重要的基礎，兩岸關係惡化，台商企業已成為祭品，85度C事件是活生生的例子；呼籲政府拿出具體策略，儘速改善兩岸關係的惡化與對抗，還給企業更大發展空間。（編輯：楊凱翔）1070816