赴澳洲商旅注意　領務局將雪梨等地列旅遊黃色警示

（臺灣英文新聞／社會組 綜合報導）欲赴澳洲旅遊或打工度假的民眾注意！外交部領事事務局近日接連將澳洲多處地區列入旅遊黃色警示，包括雪梨及伯斯等國人熟悉的旅遊觀光區，這是繼3月領務局將布里斯本等地列為旅遊黃色警示後又一波新公告。

領務局週一（13）將澳洲新南威爾斯州，包括雪梨，列入黃色警示。由於當地衛生當局資料顯示當地今年入冬來雪梨都會區流行性感冒在病例出現小幅上揚。

外交部提醒，澳洲醫療費用昂貴，赴澳洽商、旅遊及度假打工的民眾，務必注意個人健康狀況，適時補充水分，慎防中暑或受寒。

另外，領務局也在7月25日針對首都特區及西澳洲發布旅遊黃色警示。

領務局表示，西澳伯斯市著名旅遊景點包括英皇公園（King’s Park）與附近藍色小屋（Blue Boat House）近日竊賊頻傳，迄今已發生多起國人將物品留置車上，遭歹徒打破車窗竊取財物事件，因此民眾在外旅遊切勿將任何物品留置車上，以免引起歹徒覬覦。

此外，根據澳洲國家安全局（Australian National Security）全國恐怖主義威脅通報系統，目前國內恐怖主義威脅層級列為五級中之第三級「可能發生」（Probable）。領務局提醒赴澳洲商旅的民眾隨時注意自身安全，尤其是前往人潮眾多的觀光場所，要保持警戒。

外交部建議民眾出國前應投保旅遊平安保險或醫療險，以備不時之需。出國行前也請至外交部領事事務局網站登錄個人旅外聯絡資料，倘前往地點發生重大災變或有緊急事故時，駐外館處將依登錄資料及時聯絡國人或其親友，提供必要協助。

民眾在澳洲境內倘遇急難需要協助，也可撥打我國駐澳洲代表處急難救助行動電話0418-284-531，或撥打當地國際電話冠碼+886-800-085-095與外交部緊急聯絡中心聯繫。

民眾也可以隨時至領務局查詢國外旅遊警示相關資訊。