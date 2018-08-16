迷思！高齡產婦才會生下先天異常寶寶？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）當家中即將有小生命誕生時，父母親不僅欣喜，還有著一份期待，期待孩子能平安健康的出生，聰明活潑的長大。然而，生活型態改變、環境汙染變多，使著懷胎10月增加不少風險，因此建議孕媽咪如有特殊情況，仍建議進行遺傳診斷。

產前遺傳診斷技術主要功能是在母體懷孕早期，診斷胎兒有無異常之情況發生、出生後是否能存活，或是在當前醫療資源下能否得到治療或控制。在統計學上已確實高齡產婦生育染色體異常兒的機率較低齡產婦高。所以高齡孕婦除於懷孕期間接受定期產檢外，尚應進一步接受產前遺傳檢查。

然而，隨著環境改變，加上現代的疾病型態、不良生活習慣和飲食等，都使孕育一個新生命的過程增加了不少風險，因此提醒孕媽咪，為了及早做好優生保健工作和降低自身的焦慮感，並不是只有高齡孕婦才需要接受產前遺傳診斷，如遇特殊情況，仍建議進行遺傳診斷。

提醒如果有下列情況，建議婦女朋友，在準備懷孕及懷孕時，與婦產科醫師討論是否進行遺傳診斷：

1. 34歲以上孕婦。

2. 曾生育過先天異常兒者。

3. 本人或配偶有遺傳性疾病者。

4. 家族有遺傳性疾病者。

5. 其他可能生育先天異常兒之高危險群者，如：經超音波或孕婦血清篩檢胎兒有異常可能者。

產前遺傳診斷是為了減少新生兒先天異常的發生，但因新生兒先天異常的發生原因有很多種，包括染色體異常、單基因突變或環境因素等，為了媽媽與寶寶的健康，有上述情況的媽媽，請儘早進行相關的遺傳諮詢。