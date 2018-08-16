年產1600部電影   印度電影協會來台勘景

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）印度電影享譽全球，知名印度演員阿米爾汗主演的電影「三個傻瓜」在全球掀起印度熱，位於孟買的寶萊塢電影基地年產千部電影。為吸引更多印度電影團隊來台拍攝，外交部邀請「印度電影協會」團隊8月14日來台進行勘景考察，盼促進我國觀光及周邊產業發展。

外交部8月15日發佈新聞稿，「印度電影協會」副主席拉維（Ravi Kottarakara）一行人8月14日來台勘景，預計將停留7日，成員包括另一位「印度電影協會」副主席（N. Ramasamy）及其他資深印度電影人。

外交部特別協調交通部觀光局、台北市電影協會、台中市政府及南投縣政府等有關單位共襄盛舉，安排訪團參訪台北故宮博物院、龍山寺、大稻埕、臺中歌劇院、霧峰林家、南投日月潭及埔里酒廠等知名景點，希望讓訪團成員充分體驗我國豐富的人文及自然特色，進而促成印度電影在台取景拍攝，以助推廣台灣在印度及全球的能見度，並帶動外國人士來台旅遊，促進我觀光及其他周邊產業發展

拉維副主席曾擔任印度電影參加奧斯卡影展的選片遴選委員，並於2013年擔任慶祝印度電影百週年紀念活動召集人，該活動計有來自全印度共計8,000位電影明星等人士出席。

《中央社》報導，印度駐台代表史達仁（Sridharan Madhusudhanan）在接受中央社訪問時，也曾明確表示，印度電影產量巨大，推估年產1600部以上電影，其中部分是在海外拍攝，故來台勘景以利將來拍攝是有可能的。

「印度電影協會」副主席拉維（著粉紅襯衫者）一行6人應邀訪台勘景，於機場合影留念（圖片來源：外交部）