英國考古學家　從空中透視大地尋找古代遺址

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)全球暖化的衝擊讓世界各國都處在高溫難耐的天氣裡,英國日前才因為這股熱浪而揭露了一些歷史遺跡。近日一位英國考古學家從高空鳥瞰卻意外「找到」那些被濃密植被覆蓋已久的古蹟。

綜合外電報導,英國人已被這一股熱浪與炎陽曬的頭昏腦脹,唯一能做的就是看著氣象預報期待天氣能轉涼一些或下點雨,只有一群考古學家為這場高溫天氣感到開心。為了尋找那些早已被人們遺忘的古蹟,考古學家不厭其煩地每天在英國鄉間的天空上飛行、只為了尋找被草地覆蓋的古代遺址。

Historic England的總經理Duncan Wilson表示,這股熱浪提供了很好的條件讓考古學家們得以「透視大地」。

這些被稱為「cropmarks」(作物標記)的現象,是由於古代遺址被大自然覆蓋後,因遺址的城牆高度不一的關係,導致生長在上方的植被在面對熱浪時,因水分不足,使得這一部分的植被顏色與其他植被出現了落差。

眼尖的考古學家只要從空中鳥瞰就可隨著植被所畫出的幾何圖形、麥田怪圈、奇怪的圖案等,找到整齊有序的線條,讓人不禁為遠古祖先所留下的建築工程技術而感到驚艷與佩服,這些重見天日的遺址還可追溯到史前時代。

從空中尋找古蹟的痕跡,早在2011年時考古學家就透過這樣的作法找到1500個古代遺址。

This summer’s heatwave meant cropmarks formed faster and were more obvious



These cropmarks reveal layouts of buried ditches or walls that once defined settlements, field boundaries or funerary monuments dating back to prehistoric times.



Find out more https://t.co/x6BGvJTNeL pic.twitter.com/Qm51cCkr12