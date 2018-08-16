英國考古學家　從空中透視大地尋找古代遺址

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）全球暖化的衝擊讓世界各國都處在高溫難耐的天氣裡，英國日前才因為這股熱浪而揭露了一些歷史遺跡。近日一位英國考古學家從高空鳥瞰卻意外「找到」那些被濃密植被覆蓋已久的古蹟。

綜合外電報導，英國人已被這一股熱浪與炎陽曬的頭昏腦脹，唯一能做的就是看著氣象預報期待天氣能轉涼一些或下點雨，只有一群考古學家為這場高溫天氣感到開心。為了尋找那些早已被人們遺忘的古蹟，考古學家不厭其煩地每天在英國鄉間的天空上飛行、只為了尋找被草地覆蓋的古代遺址。

Historic England的總經理Duncan Wilson表示，這股熱浪提供了很好的條件讓考古學家們得以「透視大地」。

這些被稱為「cropmarks」（作物標記）的現象，是由於古代遺址被大自然覆蓋後，因遺址的城牆高度不一的關係，導致生長在上方的植被在面對熱浪時，因水分不足，使得這一部分的植被顏色與其他植被出現了落差。

眼尖的考古學家只要從空中鳥瞰就可隨著植被所畫出的幾何圖形、麥田怪圈、奇怪的圖案等，找到整齊有序的線條，讓人不禁為遠古祖先所留下的建築工程技術而感到驚艷與佩服，這些重見天日的遺址還可追溯到史前時代。

從空中尋找古蹟的痕跡，早在2011年時考古學家就透過這樣的作法找到1500個古代遺址。