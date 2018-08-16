【名人講堂】美物流業CEO  給時下創業者的3個創業小撇步！

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）Walmart 最新電子商務成員是一家以技術為導向，專門針對紐約客戶的運送公司-Parcel，其總監Jesse Kaplan在《QUARTZ》上說道：「我從來沒想過，大學剛畢業在成立一家公司時，我居然感受到了前所未有的孤立感。」不過他也表示，這些「與孤獨相處」的經驗，成為了他日後工作的基礎，他也分享了一些小撇步要給時下想創業的年輕人：

1.找到志同道合的朋友

Kaplan表示，大學畢業前一年決定畢業後就要創業時，便將所有大四的課都排在星期三，並且利用這「6天假期」往返波士頓和紐約參加各種人脈拓展的會議，當然他也發了不下上百封的「陌生問候/拜訪郵件」希望能和對方見上一面。

除此之外，有許多畢業生利用第一個工作，來結交相關領域的朋友，不過他認為早在創業前就要拓展人脈圈，其中有些人甚至還成為他的投資人、可信賴的導師、以及密友。

2.像管理員工一般地管理自己

在沒有主管為自己做建設性的回饋之下，要評估自己的績效是很困難的，因此你需要時不時地停下來好好省察自己。

「在每個禮拜一檢查是否達標是壓力很大的一件事，特別是剛創業的時候，你可能會覺得事情毫無進展，但你應該要像給員工獎勵一般，好好地犒賞自己。」Kaplan說道

因為一位好的經理可以幫你達成工作與生活的平衡，所以不妨安排時間放鬆！

3.尋求競爭對手建議

Kaplan表示：「令他驚訝的是，許多最有用的見解都是來自於你最不抱期望的對象。剛創業的時候，我一直很猶豫是否要去詢問競爭對手的意見，因為害怕對方直接認定我為競爭者，不過事情不如我想的那樣，反而最後我在他們身上學到很多東西。」

最後，他說道，友善地對待其他創業家是讓你企業轉型、保持正確眼光的不二法則！