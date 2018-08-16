為愛來台  意大利籍新住民在南投找到新天地

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台灣新住民人口超過65萬，占台灣全部人口3%，超越原住民的56萬人口，移民署長期致力於關懷新住民，8月8日移民署南投縣服務站人員前往探視居住在埔里鎮的意大利籍新住民柏丁利歐，並記錄其來台成功築夢的故事，柏丁利歐為愛來台定居，與妻子在埔里鎮製作的提拉米蘇，曾獲埔里鎮10大伴手禮，兩人的愛情故事也讓探視人員感動不已。

柏丁利歐來自意大利威尼斯，在澳洲打工度假時認識妻子王乃玉，兩人當時同為一個農場的員工，他表示，妻子的東方雙眼很迷人，兩人相識相戀，最終決定攜手共度一生。

因妻子必須回台灣照顧家人，柏丁利歐為愛相隨，來到南投縣埔里鎮落地生根，並運用自身所長，製作意大利提拉米蘇販賣。

柏丁利歐製作的提拉米蘇，是用自己的家庭食譜和天然食材製作，經幾年努力，慢慢打出知名度和客源。為愛到陌生國度融入妻子家鄉的生活，柏丁利歐夫妻看起來很幸福甜蜜。

南投縣服務站人員之後來到魚池鄉，拜訪中國新住民黃智善，不同於意大利式的浪漫熱情，來台23年的黃智善與丈夫一起砍檳榔樹種有機紅茶，也拿過評鑑金質獎。

一開始種植檳榔及水果但因收成不佳，由鄉農會輔導改種有機紅茶，投入種植和生產販售，其有機紅茶2013年參加地方特色茶評鑑（日月潭紅茶評鑑競賽），曾獲得台茶18號金質獎。

南投縣在地新住民們的故事多不勝數，移民署南投縣服務站對新移民的入境關懷不只是在初期至服務站接受資訊的告知，是會持續以走動接觸來關懷新移民，不論是快樂或艱辛的，移民署都樂於以支持者的角色來分享、陪伴。