(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)媒體報導，日本將派遣調查團，赴日俄爭端領土北方四島進行調查，以爲下個（9）月即將登場的日俄高峰會做準備。

《NHK》報導，日本政府組成以總理大臣輔佐官長谷川榮一爲首，由水產業者、農林水產省相關人士組成的調查團，前往北方四島，以詳細調查日俄北方四島經濟合作内容，例如養殖的魚類等。

報導介紹，安倍希望，在下個月和普丁見面時，就日俄第二次世界大戰和平條約的簽署，做出一些進展，不過由於俄方目前正加強北方四島武力部署，並對日本配置愛國者飛彈系統，十分感冒，因此雙方合作的步伐，恐怕不會如想像中快速。

北方四島是日俄兩國間的爭議領土，位於日本北海道北方，在地理上屬於千島群島的一部份。此領土爭議的起源於第二次世界大戰後蘇聯趁著日本的戰敗對北方四島實施軍事占領，並且強制遣返了當時居住於四島的日本人。自此之後，北方四島便一直由俄方實際控制。

除了四島的戰略意義之外，其豐富的漁業資源和礦產資源也是讓雙方難以讓步的原因之一。因為這樣的歷史和地緣政治因素，北方四島在戰後一直是日俄間棘手的外交問題，而兩國至今仍未簽暑二戰後的和平條約有很大一部份是因為談不攏四島的領土歸屬。

雖然雙方仍對北方四島主權的要求上不肯退讓，但在近二十年雙方開始意識到在不牽扯到主權問題的經濟領域進行合作的空間，以有效開發北方四島的資源。例如蘇聯在1992年開始以人道為理由允許和北方四島有關連的日本人可以在沒有護照及簽證的情況下進入北方四島。

另外，在前（2016）年於東京舉行的高峰會中，雙方領導人也開始談到在北方四島進行經濟合作的可能性。在安倍領軍的自民黨公明黨執政聯盟於上個月眾議院大選得再次得到過半席次，使得安倍執政基盤更加穩固的情況下，雙方可能會趁此機會加速合作的腳步。

日俄北方四島問題新進展 日調查團今日赴俄