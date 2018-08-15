麻豆文旦上市直播拍賣　義美12500元標得第一盒

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導) 時序已進入秋天，一顆顆高掛樹上的文旦柚，一股淡淡的香氣已瀰漫在山間小路，告訴路人中秋節最佳應景的水果已經熟成。農委會為了協助果農於收成後博得好彩頭，主委林聰賢率領團隊於15日親赴台南市麻豆區的果園辦理首採及直播拍賣活動，卻意外吸引義美食品與其他業者參與第一個文旦禮盒的競標。

綜合媒體報導，主委林聰賢搭上時下年輕人的網路直播拍賣風潮，將近年推動產銷履歷制度，輔導農友強化安全管理並取得驗證，將8顆鮮採文旦柚禮盒進行網拍，卻意外吸引義美食品公司與其他業者一同參與網路競標。

文旦禮盒以起標價2000元展開競標，各業者亦開始熱烈的展開搶標，最後8顆裝的文旦柚禮盒由台灣食品模範生，義美食品以12500元標得，農委會將該筆收入全數捐做公益。

農委會表示，台灣文旦柚面積4,200公頃，主產區在台南市麻豆區、花蓮縣瑞穗鄉及玉溪地區、新北市八里區、雲林縣斗六市、苗栗縣西湖鄉及宜蘭縣冬山鄉等地區。

至於口感方面，由於各地種植文旦柚的歷史悠久，又大致可依地理位置劃分為三大產區，各具獨特口感。例如，中南部地區栽培歷史最為悠久，為「麻豆文旦」的發源地，果實口感綿密易回甘；東部地區以自然農法生產，且果實汁多味美；北部產區鄰近都會區，文旦柚外型較為肥短豐滿，香味濃郁。