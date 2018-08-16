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蔡英文出席阿布鐸就職典禮 與6國元首同台

蔡總統12日到20日出訪友邦巴拉圭和貝里斯，此次出訪重頭戲是參加巴拉圭新任總統阿布鐸與副總統韋拉斯格斯的就職大典

By  中央社
2018/08/16 09:12
總統蔡英文（右3）15日在巴拉圭總統府，出席巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）（觀禮台講者）就職典禮

總統蔡英文（右3）15日在巴拉圭總統府，出席巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）（觀禮台講者）就職典禮 (來源 中央社)

總統蔡英文今出席巴拉圭總統阿布鐸就職典禮，與阿根廷、巴西、玻利維亞等6國元首同台；蔡總統與鄰座烏拉圭總統等人交談；阿布鐸進場時與蔡總統握手行貼面禮。

蔡總統12日到20日出訪友邦巴拉圭和貝里斯，共計9天8夜，此行去程過境美國洛杉磯，回程過境休士頓；這次出訪重頭戲是參加巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）與副總統韋拉斯格斯（Hugo Adalberto Velazquez Moreno）就職大典。

蔡總統上午近8時抵達巴國總統府，典禮開始前，她與各國元首一起步入會場；所有元首分坐在台上的兩側，蔡總統右手邊依序是烏拉圭總統瓦茲蓋斯（Tabare Vazquez）、哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）、瓜地馬拉總統莫拉雷斯（Jimmy Morales）。

另外，玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）、阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）、巴西總統泰梅爾（Michel Temer）等國元首坐在蔡總統對面。

阿布鐸伉儷到達會場後，不斷向兩旁的民眾致意握手，緩步走上禮台，現場響起歡呼掌聲；阿布鐸伉儷走上觀禮台時，與蔡總統握手行貼面禮，蔡總統向他致賀。

典禮開始後，現場施放軍禮禮砲、空中則有4架飛機飛越總統府，向新總統致意。
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