蔡英文出席阿布鐸就職典禮 與6國元首同台

總統蔡英文今出席巴拉圭總統阿布鐸就職典禮，與阿根廷、巴西、玻利維亞等6國元首同台；蔡總統與鄰座烏拉圭總統等人交談；阿布鐸進場時與蔡總統握手行貼面禮。

蔡總統12日到20日出訪友邦巴拉圭和貝里斯，共計9天8夜，此行去程過境美國洛杉磯，回程過境休士頓；這次出訪重頭戲是參加巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）與副總統韋拉斯格斯（Hugo Adalberto Velazquez Moreno）就職大典。

蔡總統上午近8時抵達巴國總統府，典禮開始前，她與各國元首一起步入會場；所有元首分坐在台上的兩側，蔡總統右手邊依序是烏拉圭總統瓦茲蓋斯（Tabare Vazquez）、哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）、瓜地馬拉總統莫拉雷斯（Jimmy Morales）。

另外，玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）、阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）、巴西總統泰梅爾（Michel Temer）等國元首坐在蔡總統對面。

阿布鐸伉儷到達會場後，不斷向兩旁的民眾致意握手，緩步走上禮台，現場響起歡呼掌聲；阿布鐸伉儷走上觀禮台時，與蔡總統握手行貼面禮，蔡總統向他致賀。

典禮開始後，現場施放軍禮禮砲、空中則有4架飛機飛越總統府，向新總統致意。