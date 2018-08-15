《亞運》台灣代表團今日上午抵達印尼雅加達

(台灣英文新聞/ 體育組 綜合報導) 今年代表台灣參加2018亞洲運動會的代表團今日上午11點25分順利抵達雅加達蘇卡諾哈達國際機場，印尼僑胞在雅加達蘇卡諾哈達國際機場歡迎代表團並加油打氣。亞運代表團也將於明日(16日)在印尼雅加達的選手村舉行升旗儀式。

今日抵達雅加達蘇卡諾哈達國際機場包括這次出征亞運的代表團團長林鴻道、代表團主要團員及相關職隊員，一共有290人。亞運代表團掌旗官郭婞淳今日抵達雅加達蘇卡諾哈達國際機場受訪時提到：「(對於參加亞運)緊張是難免的，但我會讓中華台北奧運會旗飄揚。」



負責這次亞洲運動會接機加油團負責人郭東義在受訪時提及，這次讓印尼僑界及台商來機場幫台灣的選手接機之餘，也會號召他們到各個比賽會場幫選手們加油打氣。



而這次代表團團長林鴻道受訪時也提到，今年參與2018年印尼雅加達亞洲運動會的選手、加上其餘團員總數高達800多人，是台灣在亞運歷屆參與人數最多的的一次。各個運動項目的選手們也會陸續抵達雅加達以及巨港。

今年第18屆雅加達－巨港亞洲運動會，每一位運動員都積極備戰，期盼能夠以實力拿出最好的表現，包括羽球世界球后戴資穎、田徑短跑好手楊俊瀚、舉重女神郭婞淳、空手道選手文姿云等知名好手。第18屆亞洲運動會將從8月18日開始，9月2日結束。本屆亞運迎來45個國家的一萬多名選手菁英選手分別在47個項目中爭金奪銀。這也比2020年日本東京奧運會的30個體育項目還多。