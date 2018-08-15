蔡英文出訪中南美 學者憂：下一個斷交國恐為薩爾瓦多 　

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）蔡英文總統正出訪巴拉圭，參加新任總統就職典禮。然而隨著中國在中南美勢力漸增，薩中互動頻頻，學者憂心，下一個與台灣邦交生變國家，恐怕就是薩爾瓦多。

《上報》引述拉美經貿專家楊建平15日在《關鍵評論網》之評論，指薩爾瓦多斥資1億美元打造的港口，不堪長年虧損，因而對中資寄予厚望。他表示，美國駐薩爾瓦多大使曼斯（Jean Manes）7月提出警示，指中國在加勒比海地區動作頻頻，不乏經濟與軍事目的。薩國國防部長蒙吉亞（David Munguía Payés）也於7月31日的採訪中透露，中國有意軍售薩國，不難瞧見中國挖牆腳之企圖。

《上報》並引據《中央廣播電台》14日報導，研究拉美經貿之學者向駿14日指出，儘管台灣與南美巴拉圭建交60多年，但雙邊關係也只能說是「險中求穏」，未來中國仍可能以自由貿易協定作為誘因，要求對方與我斷交。向駿說道，友台的美國共和黨參議員魯比歐5月曾在國會聽證會中，對台巴關係表示憂心，提醒我方不得掉以輕心。

另外，著有《中國與台灣在中美洲的定位》（China and Taiwan in Central America）的兩岸關係專家、英國學者柯林亞歷山大博士（Dr. Colin Alexander），在2017年我國與巴拿馬斷交時就斷言，接下來與台灣斷交可能會是尼加拉瓜與薩爾瓦多。

亞歷山大認為，這些拉美國家，都是民主小國，不單是為眼前的經濟利益而改變立場，也盼透過拉攏中國，強化自身國際地位。