郭元益進駐松山機場 與喔熊邀百位旅客機場免費吃下午茶

（臺灣英文新聞／廖秋煌 報導）隨著中秋的腳步越來越近，郭元益今(14)日與交通部觀光局在台北松山機場聯合舉辦百人免費品嚐秋節下午茶活動，觀光局超級任務組組長「臺灣喔熊」本尊也現身機場熱情歡迎旅客，並親自奉上的獨家聯名款「喔熊月餅」，讓準備返鄉的外籍旅客與暑假出遊的親子旅客都相當驚喜，現場許多民眾帶著行李一同坐在敞亮時尚的機場空間與超萌的台灣喔熊品嚐免費下午茶，另類提前渡過中秋。

郭元益今年首度進駐松山機場設櫃，當天首度上架，郭元益櫃位也加強喔熊月餅等各項秋節限定伴手禮備貨，期望讓國內外旅客感受到濃濃的中秋味，並持續拉抬松山機場伴手禮區買氣。上市首日大受觀光客的好評，如日本觀光客對於喔熊可愛外型與月餅吃得到烏龍茶及鳯梨囗味覺得很有在地特色，所以搭機回國前會順手帶幾盒回去送給親友當伴手禮。

「喔熊月餅」(售價350元)，餅皮結合傳統月餅蛋香及日式饅頭綿密口感，內餡採用台灣特產烏龍茶、台南關廟17號金鑽鳳梨製成，造型上則以特殊工法呈現立體的喔熊可愛肖像，兩款口味不僅吃得到百年糕餅品牌的老字號風味，也是最適合送禮的台式下午茶選擇，今特別邀請喔熊組長帶著自己的新作品亮相，期望藉由喔熊見面會與百人免費試吃推廣活動，在鳳梨酥之外，帶給國際觀光旅客更有記憶點且豐富多元的選擇。

交通部觀光局吳潔萍組長表示，交通部觀光局為推展觀光，以台灣代表性保育類動物台灣黑熊設計出超萌的「台灣喔熊」，不僅身兼推動台灣觀光任務，更藉由開發創新與話題性商品，創造台灣觀光能見度，此次趁中秋節與郭元益攜手推出聯名的可愛肖像月餅，並舉辦喔熊見面會，希望打造台灣的代表性吉祥物伴手禮，讓更多人看見台灣特色節令與傳統飲食文化。