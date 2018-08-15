中華電信推動馬祖海上交通旅遊e點通

中華電信今(15)日與經濟部工業局、 連江縣政府共同發表4G科專計畫-「打造馬祖智慧島嶼e點通」 成果，以推動「掌握交通科技觀光」為目標， 規劃馬祖海上交通旅遊e點通服務讓您交通旅遊輕鬆全滿足。

為提升台灣與馬祖在地船舶交通便利性，台馬航線、 莒光航線已優先導入雲端船舶訂票-「馬祖海上交通訂位購票系統」 ，提供航線查詢航班時間與預約訂票！「 這對於馬祖居民和觀光客來說，算是飛躍性的大改變」， 目前離島航線多數僅能透過現場排隊、電話、 旅行社方式依目的地不同訂票。現在有了「 馬祖海上交通訂位購票系統」 可輕鬆透過網頁與APP完成交通旅遊規劃，並可透過信用卡、 悠遊卡等方式多元支付， 現場還可選擇由kiosk多元取票即可輕鬆登船！

除了船舶訂票一大亮點外，「馬祖e點通」 可依前來馬祖自由行旅客所設計之「My Trip行程規劃」：旅客可利用「馬祖e點通」 網站與APP規劃景點、食宿與交通等每日行程，不但行程客制化， 每個景點都還有豐富的圖文、影音介紹， 等於有專屬數位導遊隨時在身旁！當然「馬祖e點通」 也為喜歡團體旅遊的民眾設想周到， 提供各式各樣馬祖的團體旅遊行程、在地商品選擇訂購。

馬祖海上交通旅遊e點通服務由數位科技為始，同時與健康環境、 觀光文創及海陸空交通網交互建構，吸引青年在地或返鄉創業、 在地商品招商引資，逐步提升自身競爭力、創造馬祖新商機，讓「 健康島嶼，幸福馬祖」由規劃進而落實， 馬祖真正成為世界遺產的智慧島！

「馬祖卡蹓去智慧船舶訂票體驗活動」開跑!!

為慶祝馬祖海上交通訂位購票服務上線，即日起至10/15， 只要在馬祖e點通APP或活動網站上完成台馬航線、 莒光航線線上訂票、付款與Kiosk取票流程， 即可參加Apple iPad與其他精美獎品抽獎活動。

詳情請見活動官網