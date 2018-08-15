全體上市公司107年上半年度營收成長8.29%、獲利成長17.48%  

臺灣證券交易所表示，本國上市公司（不包括金融保險業35家及悠克1家未申報）及第一上市公司107年上半年度財務報告分別計812家及70家，已於107年8月14日完成公告申報。經統計前開全體上市公司107年上半年度營業收入13兆6,226億元，較106年上半年度成長1兆428億元，增幅8.29%；107年上半年度稅前淨利1兆928億元，較106年上半年度成長1,626億元，增幅17.48%。​

本國上市公司107年上半年度營業收入13兆2,831億元，較106年上半年度成長1兆189億元，增幅8.31%；107年上半年度稅前淨利1兆658億元，較106年上半年度成長1,660億元，增幅18.45%。獲利成長產業主要為塑膠工業、半導體業及電子零組件業，經瞭解塑膠工業因產品需求強勁，毛利率增加而推升獲利；半導體業則因出貨增溫、高階產品占比提升及DRAM產品均價上漲等，獲利有所成長；電子零組件業獲利成長，主係終端應用客戶需求強勁，且產能陸續開出所致。

第一上市公司107年上半年度總營業收入3,395億元，較106年上半年度成長239億元，增幅7.57%；107年上半年度稅前淨利270億元，較106年上半年度減少34億元，減幅11.18%。

臺灣證券交易所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊，其中財務報告可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」(含「XBRL資訊平台」)查看，或至「基本資料專區」下載電子書，並善用公開資訊觀測站「財務比較E點通」，以快速解讀財務資料；另公開資訊觀測站「投資專區」中之「財務重點專區」，係將公開資訊觀測站所揭露資訊依9項營運風險指標彙整列示，協助投資人快速重點檢視公司之財務、營運概況，當公司符合指標項目時以紅色標記凸顯區別，提醒投資人注意重要風險資訊，臺灣證券交易所鼓勵投資人多加利用，作為投資決策參考。