聚焦智慧機械 「櫃買市場業績發表會」台中場8月30日登場

櫃買中心為服務中部地區投資人及上櫃公司，讓投資人與中部地區優質企業面對面接觸，瞭解公司對未來產業發展之擘劃，配合107年第2季財務報告發布，於107年8月30日(週四)下午2時至5時假台中裕元花園酒店溫莎廣場4樓舉辦業績發表會。受邀公司有微創手術器械零組件先驅鐿鈦科技(4163)、汽車精密金屬零組件供應商宇隆科技(2233)及自動化設備研發製造商百德機械(4535)等3家在地的優質上櫃公司，歡迎投資人踴躍報名參加。

櫃買中心指出，台中地區係國內機械業之重要生產基地，不僅擁有國內唯一以精密機械為主題的科技創新園區，政府積極推動的5+2產業創新計畫，亦規劃中台灣為智慧機械之都，希望達成建立智慧機械產業的目標，台中地區儼然成為台灣扶植智慧機械的重要根據地。8月30日參與之公司計有鐿鈦科技(4163)、宇隆科技(2233)及百德機械(4563)等3家公司，鐿鈦科技為高端精密金屬產品之製造商，目前專注於醫療器材產品製造，為美國醫藥大廠嬌生公司在亞洲的微創手術器材供應商，106年度及107年第2季之EPS分別為3.77元及3.44元；宇隆科技為精密金屬零件製造廠，產品應用包含汽車零組件及醫療器材零組件等領域，客戶橫跨一線國際汽車零組件大廠，106年度及107年第2季之EPS分別為8.02元及4.70元；百德機械從事綜合加工機產品研發及製造，創立自有品牌「QUASER」，2001年即成為全台第一家擁有五軸加工機生產能力的公司，106年度及107年第2季之EPS分別為3.80元及2.33元。

櫃買中心表示每家與會公司皆由公司高階主管親自說明最新的財務業務情形及對未來前景的看法，方便投資人與公司高階主管面對面提問及溝通，歡迎投資人踴躍至櫃買中心網站報名。