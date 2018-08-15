來中華電信申辦Samsung Galaxy Note9 「筆較厲害」

萬眾矚目的旗艦新機Samsung Galaxy Note9磅礡登台，為提供客戶最多元的選擇，中華電信今日宣布成為國內唯一獨家銷售Galaxy Note9全機型的電信業者。以Galaxy Note9 128GB為例，自107年8月22日起至9月30日止，搭配「新精選購機方案」，月付999元(綁約30個月)，手機只要21,990元，即享上網吃到飽、網內免費打、國內通信費近萬元折抵，再享22家銀行刷卡24期0利率，等同於每個月只要不到千元，新機輕鬆帶回家，還可再獲得指定原廠配件購物金2,000元。另外，預購還享原廠好禮S Pen觸控筆(市價1,490元)。若選擇月付1,399元，行動VIP手機最高再折5,000元，相當於最高可享超過8,000元的贈禮優惠，中華電信就是最給力。
今16時起開放預購獨家Galaxy Note9 512GB再送「新奇機重現」首年免月租
為了讓星粉搶先見證「筆較厲害」的Galaxy Note9，中華電信宣布自今(15)日16時起至107年8月20日止，於門市開放Galaxy Note9 128GB湛海藍、薰衣紫、霧金銅與中華電信獨家Galaxy Note9 512GB 湛海藍預購。客戶只要至門市完成預約付訂一千元，除可提前自107年8月22日起陸續領機，立即體驗中華電信5CA的超強旗艦新機外，還可獲得預購好禮黑色原廠S Pen 觸控筆，數量有限，要搶要快。
中華電信觀察到客戶對於觀賞高解析度影音、照片的需求提升，看好大記憶體及容量將成為市場頂級旗艦機種的必備規格，此次特別攜手三星獨家銷售Galaxy Note9 8GB/512GB這款頂規的旗艦新機，就是要一次滿足三星商務人士與電競遊戲玩家的使用需求。中華電信也同時宣布加碼送「新奇機重現」行動裝置保險首年免月租(市價3,456元)，讓客戶享受到最優質的手機保障服務。此外，Galaxy Note9支援中華電信提供的唯一5CA (5頻聚合)服務，加上4x4MIMO及256QAM技術，提供星粉超高速行動上網體驗，來中華電信申辦Galaxy Note9就是厲害。