來中華電信申辦Samsung Galaxy Note9 「筆較厲害」

萬眾矚目的旗艦新機Samsung Galaxy Note9磅礡登台，為提供客戶最多元的選擇， 中華電信今日宣布成為國內唯一獨家銷售Galaxy Note9全機型的電信業者。以Galaxy Note9 128GB為例，自107年8月22日起至9月30日止，搭配「 新精選購機方案」，月付999元(綁約30個月)， 手機只要21,990元，即享上網吃到飽、網內免費打、 國內通信費近萬元折抵，再享22家銀行刷卡24期0利率， 等同於每個月只要不到千元，新機輕鬆帶回家， 還可再獲得指定原廠配件購物金2,000元。另外， 預購還享原廠好禮S Pen觸控筆(市價1,490元)。若選擇月付1,399元， 行動VIP手機最高再折5,000元，相當於最高可享超過8, 000元的贈禮優惠，中華電信就是最給力。

今16時起開放預購獨家Galaxy Note9 512GB再送「新奇機重現」首年免月租

為了讓星粉搶先見證「筆較厲害」的Galaxy Note9，中華電信宣布自今(15) 日16時起至107年8月20日止，於門市開放Galaxy Note9 128GB湛海藍、薰衣紫、霧金銅與中華電信獨家Galaxy Note9 512GB 湛海藍預購。客戶只要至門市完成預約付訂一千元， 除可提前自107年8月22日起陸續領機， 立即體驗中華電信5CA的超強旗艦新機外， 還可獲得預購好禮黑色原廠S Pen 觸控筆，數量有限，要搶要快。

中華電信觀察到客戶對於觀賞高解析度影音、照片的需求提升， 看好大記憶體及容量將成為市場頂級旗艦機種的必備規格， 此次特別攜手三星獨家銷售Galaxy Note9 8GB/512GB這款頂規的旗艦新機， 就是要一次滿足三星商務人士與電競遊戲玩家的使用需求。 中華電信也同時宣布加碼送「新奇機重現」 行動裝置保險首年免月租(市價3,456元)， 讓客戶享受到最優質的手機保障服務。此外，Galaxy Note9支援中華電信提供的唯一5CA (5頻聚合)服務，加上4x4MIMO及256QAM技術， 提供星粉超高速行動上網體驗，來中華電信申辦Galaxy Note9就是厲害。