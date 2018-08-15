就是要悍！「富邦悍將卡」台灣首張獲IFM肯定的最佳信用卡

台北富邦銀行「富邦悍將卡」再傳捷報！自今年3/5推出迄今， 發卡量已突破10萬卡，一躍成為市場上發行量最高的職棒聯名卡； 近期更一舉奪下國際金融雜誌《International Finance Magazine (IFM)》所舉辦的International Finance Awards 2018中的「最佳信用卡」( Best Credit Card offerings – Taiwan 2018) 殊榮，創下台灣銀行業首例！北富銀特別舉辦「88神回饋」 抽獎活動，單筆消費只要滿88元，皆可抽MLB美國大聯盟之旅、 富邦悍將主場全季季票，就是要和卡友一同分享獲獎的喜悅！

北富銀表示，「富邦悍將卡」 是北富銀攜手富邦悍將棒球隊獻給廣大球迷的禮物，秉持「 以客戶為中心」的理念，為提供客戶最棒的信用卡使用體驗， 北富銀透過數據分析、問卷調查及實地觀察等方式， 傾聽球迷的需求及期待後，「富邦悍將卡」 不僅卡面設計導入悍將靈魂、 卡友七大優惠符合球迷需求並有效帶動合作商店業績成長。同時， 北富銀也推出「新莊悍將主題分行」，行內特別設計「觀賽區」與「 悍將主題區」，要讓球迷、客戶在辦理金融業務的同時， 彷彿置身富邦悍將主場，追球星、看球賽、理財一次滿足！ 信用卡優惠權益與實體分行金融服務相輔相成，因此「富邦悍將卡」 推出後即造成風潮，短短五個多月發卡量已經超過10萬張， 成為市場上最受歡迎的職棒聯名卡，本次能獲得IFM的「 最佳信用卡」殊榮，廣大的球迷功不可沒！

北富銀指出，為了與客戶分享得獎的喜悅，並感謝廣大客戶的支持， 即日起至10/31止，特別舉辦「88神回饋」抽獎活動！ 無論刷富邦悍將悠遊聯名卡或富邦悍將簽帳金融卡， 筆筆消費皆可參加抽獎，國內消費享1次抽獎機會、 海外消費或行動支付享2次抽獎機會，獎品包括「2019年美國大 聯盟球賽暨旅遊行程1名(可攜伴1名)」、「2019年富邦悍將 全季季票」3名等，都是棒球迷最想要的獎項，歡迎卡友把握機會， 為自己贏得夢幻觀賽機會！