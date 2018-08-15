赴台圓夢發揮雙語優勢  越南千名僑生陸續報到  

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）僑委會6月30日在越南胡志明市台灣學校召開僑生技職專班越南地區行前說明會，台灣12所承辦技職專班學校校長及主任來到現場，向新生介紹學校概況，一解在台求學相關注意事項，總計超過1000名學生參與。獲錄取的僑生在駐胡志明辦事處僑務組的安排下，陸續前往台灣報到。

根據教育部統計， 2017年台灣境外高中生來源國中，以越南居首位，其次是印尼與中國，而越南地區僑生人數也逐年成長，2018年僑生技職專班學生人數已突破1,000人。

7月24日起至8月6日，每日早上7時30分，來自越南同奈省、林同省的巴士、自用車紛紛駛入胡志明新山一機場，車上都是今年獲錄取赴台升讀僑生技職專班的僑生。在家長、親友及師長的陪同下，準備搭機前往台灣讀書。在機場入口處，到處可見老師及家長再三叮嚀學生，要遵守校規，專心學習，學生依依不捨的向親友道別，強忍心中的不安，勇敢朝自已的夢想前進。

學生抵達台灣後，各校早已安排專人專車在機場等候接機，在清點人數後，直接前往學校報到。

學校安排各項生活輔導、心理輔導、語言教學等，由越南的學長姐協助，希望可以幫助新生儘早適應台灣的學習生活。並且利用假日安排越南學生最喜歡的足球、帶學生出去走走，舒緩學生思鄉的心情。