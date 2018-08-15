養生風吹進歐洲　非洲肯亞種酪梨因應高需求

（台灣英文新聞 / 林靜怡 外電報導）肯亞酪梨為何在歐洲年輕人市場這麼火紅呢？這顆水果到底有什麼樣的魅力，讓許多肯亞農民捨棄咖啡與茶葉，改種具高經濟價值的酪梨呢？肯亞政府不僅鼓勵農民轉型，還開班授課，傳授種酪梨的相關知識。

法新社報導，肯亞是全球第六大酪梨出口國，全非洲第一大出口國。為了因應歐洲市場的需求，肯亞在2015年就出口了1萬5,000噸的酪梨，到了2017年時，其出口量已攀升到6萬3,000噸。

酪梨需求激增，是因為近年歐洲青年圈吹起了一股酪梨吐司「Avocado Toast」養生風，加上肯亞種值的酪梨果未使用化學藥劑，使得這富含維生素、礦物質、纖維、蛋白質等營養價值的水果，不但獲得年輕人青睞，還在歐洲飲食中逐漸佔有一席之地。

73歲的肯亞農夫Simon Kimani，在酪梨果皮還是綠的時候，就帶著二名年輕員工採栽未成熟的酪梨，因為這些鮮果在運往歐洲途中會陸續熟成。這名農夫每年在2公頃的農地上可採收約7噸的鮮果，並以每公斤（約４顆酪梨）新台幣7元的價格賣給公平貿易公司，讓他們將這些水果運往西班牙或是荷蘭。

而這些陳列在歐洲超市架上的肯亞酪梨，在當地會以新台幣大約35元的價格與來自不同產地的酪梨一同銷售。任職與公平貿易公司的Bernard Kimutai表示，肯亞生產的酪梨100%都是指定為出口用，但有些鮮果仍需要調整品質，讓農民生產90%酪梨果得以達到出口標準，剩餘的10%則會作為酪梨油。

得天獨厚的氣候，讓肯亞農民粉粉投入耕種酪梨樹，只因「種咖啡需要採收與準備工作，但酪梨樹就很簡單，不僅工作少、收入也多」，這也是為何肯亞農夫們願意轉型種酪梨樹。