《黑啤東南飛》直奔大馬   從飲食香料看東南亞政經史

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）中華文化總會本月推出新南向動畫「黑啤東南飛」第3集，本次由主角黑啤帶領觀眾，透過生動有趣的動畫，從馬來西亞國球及飲食切入重點，闡述馬六甲上個世紀西方列強殖民歷史及文化融合經過，逗趣生動的旁白，帶領觀眾了解東南亞數百年的政經歷史。

中華文化總會與「台灣吧Taiwan Bar」合作，今年6月起推出「黑啤東南飛」動畫，深入淺出且充滿趣味性的內容，讓影片甫一推出便佳評如潮。第1集選在穆斯林齋戒月前一日推出，介紹穆斯林的飲食及文化習慣，第2集透過5分鐘的影片，從在台知名的馬來西亞華僑歌手的流行音樂切入，透過美食、風俗民情介紹東南亞移民歷史以及新南向國家的移民政策，並介紹傳統的娘惹糕的文化起源及代表含義等。

最新推出的第3集《由足球熱領略東南亞政經史》則是透過東南亞興盛的足球運動及美食看見東南亞過去被殖民的歷史，並介紹馬來西亞知名美食「肉骨茶」的由來，將整個東南亞的殖民歷史與在地文化融合的經過，化繁為簡，呈現文化蓬勃的納接精彩。

「黑啤東南飛」影片在各平台總瀏覽次數高達20萬人，由於內容豐富有趣，引起東南亞社群媒體大量轉發，也曾在新加坡國慶的台灣晚宴中露出。

現在讓我們一起欣賞「黑啤東南飛」EP3 由足球熱領略東南亞政經史​