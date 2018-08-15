美導遊：太驚艷！戀上原住民文化和壯麗高山 一待就是30年

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合報導）「山裡比較不會迷路，因為路只有一條阿！」住在台灣30年的羅雪柔（Cheryl Robbins）說道。

《天下雜誌》報導，羅雪柔來自美國洛杉磯，2005年時創辦亞洲部落企業社，銷售原住民手工藝品和各種台灣原住民文化深度觀光行程─「遊客除了探索祕境亦能去原住民家中用餐，體驗最原汁原味的部落文化」

喜愛亞洲文化的父親，開啟她一訪亞洲的大門

因為父親深愛亞洲文化，羅雪柔在大學時選修廣東話，並且在教授引薦下到台灣當英文老師。1997年時她研修動物學系，因此有機會到台中國立科學博物館擔任英文導覽和翻譯，也就是在那時候她接觸到了「南島語族」

原住民文化、讓她深深著迷

在同事的邀請之下，她有機會一窺原住民生活，而深林的祕境、古老的語言、神秘的刺青、頭飾用的花都讓她驚豔不已。在那之後，她便獨自上山逛部落，當地人也沒有因為她是「阿兜仔」排斥她，反而熱情款待。

「台灣的山，來過的都說讚！」

台灣不只有美食，高山更是值得推廣的觀光景點。從小就是個「登山狂熱」的羅雪柔認為，比起小酌雞尾酒的海灘，台灣的高山更有看頭！除此之外，所有接觸到的外國遊客皆認為「山」最令人驚艷。

最後羅雪柔建議，政府推廣台灣的廣告詞若能改成「亞洲珍藏的祕密」那會更好！她相信，雖然很多西方人還不認識台灣，但也許這種神秘感可以勾起好奇心，讓他們一同來揭密！