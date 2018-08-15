擴大金融理財觀念   賽珍珠與花旗從新住民社工教育做起

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為擴大金融理財教育影響力，台北市賽珍珠基金會在花旗基金會贊助下，將「社工財金知能運用工作坊」融入「幸福理財帳本」方案中，透過建立社會工作者財金知能，讓社工於家庭訪視時，得以將正確的理財觀念帶入其所服務的家庭當中，進而有機會翻轉經濟弱勢家庭的困境。

賽珍珠基金會在花旗基金會贊助下，開辦「社工財金知能運用工作坊」，藉由提升社工金融知能，再透過社工力量協助經濟弱勢家庭實際整理財務。

社工在課程後，9成提升金融知識、9成改變理財行為，平均三個月可存下超過兩萬四千元，而由金融社工所陪伴的個案中，100%皆提升金融知識、9成4養成記帳習慣，更從上課前的入不敷出到課程期間三個月平均可存下將近5000元，因此，賽珍珠協會相信透過建立經濟弱勢家庭財金知能，將有助於其小額儲蓄並達到經濟自立的可能。

來自桃園的社工花花（化名）表示，透過參與本次的工作坊，讓她開始重新思考、規劃每個月的花費與儲蓄，第一個目標就是還完當時的負債，希望可以把自己過得更有目標一點。

花花透過記帳檢視自己的開銷並控制消費欲望，短短三個月便已還清卡債。

賽珍珠基金會董事長尤英夫表示：「分享『社工財金知能運用工作坊』這樣一個創新的社會工作方法，是希望讓大家看見理財教育著實是翻轉貧窮的一股助力，同時建立他們於未來得以走出經濟困難的信心！」

新移民與經濟弱勢家庭的理財培力課程將持續推廣，期望邀請更多的夥伴共同以金融社會工作翻轉貧窮，帶領案家經濟自立、實踐夢想。