研究：地球罕見高溫恐持續五年 人為與自然因素雙重影響

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）令人難以忍受的高溫，今夏已在世界各地肆虐，根據一份刊登在《自然通訊》（Nature Communications）期刊的新研究卻指出，地球這一波異常炎熱天氣，恐怕將會持續到2022年。

研究主筆，法國布雷斯特大學（University of Brest）氣候科學家塞維列克（Florian Sevellec）向法新社表示，氣候變遷釀成惡果，地球預計將進入高溫至少持續5年的時期。

綜合外媒報導，由於地球表面溫度自然上升與人為因素雙重影響，造成全球暖化合併發威，使得每一年的天氣變化愈來愈難以預測。研究團隊於是發展出一套系統，ProCast (Probabilistic forecast) 預測氣候自然變數。

該團隊依據「政府間氣候變化專門委員會」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）所收集到的全球天氣預報數據，進行模擬與研究，並透過演算法分析1900-2100年間的天氣發展，再列舉與我們現在相似的氣候狀況，推測5年氣溫的演變。

塞維列克表示，這些短期變化對我們來說更有意義，例如，聖嬰現象的影響就超出了太平洋地區，而這些現象在全球範圍內會產生影響。

科學家表示，整體而言，我們只知道未來幾年還是會高溫不斷，但我們無法預知會在哪個洲與哪一時間點發生。換言之，這股高溫將以熱浪的方式在夏天出現，或是以較為分散的方式，在一整年小幅度升溫。時至今日，科學家尚無法準確預測暖化氣候會在何處出現。