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接待蔡英文遭中起底　85度C發聲明稱「支持九二共識」

總統府則譴責將意識形態強加於國際企業的作為

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/08/15 14:04
總統蔡英文出訪於美國過境期間，造訪一家發源於臺灣的連鎖咖啡店分店（圖片截取自民進黨立法委員蔡適應臉書）

總統蔡英文出訪於美國過境期間，造訪一家發源於臺灣的連鎖咖啡店分店（圖片截取自民進黨立法委員蔡適應臉書）

（臺灣英文新聞／政治組　綜合報導）總統蔡英文「同慶之旅」出訪拉丁美洲友邦並在去程過境美國洛杉磯，然今（15）日卻傳出臺灣連鎖咖啡品牌85度C美國分店因接待蔡總統遭中國官媒起底，該公司因而發布聲明，表示「堅定支持九二共識」。

對此，總統府發言人黃重諺表示，任何人將自身意識形態強加於國際企業，都不是文明社會應有的表現，「我們也譴責這類侵擾市場秩序與言論自由的不當作法。」

蔡總統於美西時間12至13日過境美國，期間造訪85度C美國分店，與店內員工互動熱絡，不料卻被中國官媒盯上，《環球時報》昨（14）日報導便指出「當地一家85度C公然為過境的蔡英文送上訂製『大禮包』，令人氣憤。」

根據《中央社》，相關報導在中國社群網站上發酵，大量中國網友揚言抵制。

而在中國有數百家分店的85度C，今日便火速透過中國官網發出聲明，表示公司「堅定支持九二共識的立場從未改變」、「反對任何分化兩岸同胞情感的行為及言論」，並將持續秉持「兩岸一家親」的信念服務海峽兩岸的消費者。

▶︎ 連鎖咖啡店於中國官網發出聲明，稱「支持九二共識」（圖片截取自官網）

該公司也撇清送「大禮包」予蔡總統一事，表示是一名員工臨時拿出抱枕請蔡總統簽名留作私人紀念，並非店鋪事先訂製。

此外，85度C還感謝中國的各項「惠臺政策」及政府各部門的指導與協助，使其在中國發展事業。

85度C由吳政學創辦，註冊於開曼群島（Cayman Islands），2004年在臺開設第一家咖啡店，隨後事業版圖橫跨澳洲、中國，以及美國。
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