想留學英國？　官方獎學金今開放申請

（臺灣英文新聞／社會組 綜合報導）明（2019）年度Chevening英國政府獎學金即日起至11月6日止開放申請，獎學金得主可獲一年學費全額補助。

英國在臺辦事處（British Office Taipei）代表唐凱琳 (Catherine Nettleton) 表示，「我們希望能支持有理想、有領導力與創新思考的優秀年輕人，透過Chevening獎學金的協助前往英國進修。」

唐凱琳指出，獎學金得主不僅可獲得進入英國頂尖大學深造的機會，畢業後更能加入Chevening學人廣大的全球聯繫網絡，與來自世界各地的菁英接軌；她並期許獎學金得主在學成後，能夠回臺灣貢獻所學 。

英國在臺辦事處提及，今年Chevening英國政府獎學金特別歡迎有志攻讀公共政策、政治學、人權、環境與能源政策，以及關於人工智慧、智慧城市、金融科技及網路安全等科技發展政策相關的人才申請，獎學金得主可獲一年課程全額學費補助，其餘機票、食宿及生活費則須自行負擔。

此外，欲就讀企業管理碩士（MBA）與金融碩士（Master of Finance）兩項碩士課程者，依規定其獎學金上限為英鎊18,000元。

Chevening英國政府獎學金是一項由英國外交部（Foreign and Commonwealth Office）與夥伴機構共同合作贊助的全球性獎學金計畫，提供全球各地的青年前往英國攻讀一年期碩士學位。

根據英國在臺辦事處，透過此獎學金計畫，英國外交部希望讓來自世界各地的未來領袖菁英們到英國深造，認識英國的文化與價值，並希望他們在未來職業生涯中能持續與英國有所連結。

有意申請獎學金者，可至官網參閱相關資訊及提出申請，面試時間預計於明（2019）年2月底在英國在臺辦事處舉行。