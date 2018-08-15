杜特蒂宣布退出天主教 揚言自創教派

（中央社記者林行健馬尼拉15日專電）說話一向勁爆的菲律賓總統杜特蒂，昨天宣布自己已經退出天主教。他再度重炮抨擊天主教的教義，並揚言要自創教派，取名「杜特蒂堂教會」。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨天在馬拉坎南宮參加「大家來經商」活動時致詞說：「我不再是天主教徒了，為什麼我要告訴你們呢？因為如果你們喜歡的話，可以加入一個新的宗教組織，它叫『杜特蒂堂教會』。」

馬拉坎南宮今晨向媒體傳送了杜特蒂的致詞全文記錄。根據這份記錄，台下聽眾席傳出哄笑聲。

菲律賓有一支獨立的基督教派系，名為「基督堂教會」（Iglesia ni Cristo），杜特蒂顯然是借用了這支教派的名稱。

杜特蒂分享自己的宗教觀說：「我對神有自己的概念......神只有一個，就是天父。但他又不是父親，他就是神。」

他接下來開始抨擊天主教：「在座的有主教或神父嗎？我要踢你們的屁股。」台下又是一陣笑聲。

早在競選總統時就曾辱罵天主教教宗方濟各的杜特蒂，再度不留情面地表示，天主教是菲律賓最「偽善」的組織，並再度提及自己和同學在唸天主教學校時被美國籍神父「猥褻」的往事。

他也批評了天主教收取獻儀以及「封聖」等作法。

杜特蒂說：「不要相信地獄，人死了就是一具皮囊而已。地獄之火？靈魂是沒有辦法燒的。」

菲律賓有8成以上民眾信奉天主教。

對於不時遭到杜特蒂的批評，菲律賓天主教主教團前團長維列加斯（Socrates Villegas）稍早前在指出杜特蒂對教義的錯誤認知之餘，也呼籲信徒為杜特蒂祈禱。

維列加斯還說，杜特蒂可能是「慘痛往事與創傷的受害者」。（編輯：屈享平）1070815