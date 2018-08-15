屏縣組團赴泰參展   力薦屏東深度生態觀光

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）屏東縣政府承辦2019年台灣燈會，適逢台灣燈會30週年，為吸引更多新南向遊客到屏東賞燈，屏東縣政府8月7日至12日前往泰國參加「泰國曼谷2018秋季國際旅遊展」，並推薦泰國朋友到屏東體驗生態深度旅遊、宗教人俗風情、豐富海鮮、特色美食小吃，感受不一樣的南國風情。

2019年台灣燈會在屏東，適逢台灣燈會30週年，屏東東港大鵬灣擁有全台最大的單口潟湖，還有可開合的鵬灣跨海大橋，屏東縣政府將主燈區設於此處，並規劃國際級的燈光藝術，璀璨閃耀。

本次屏東縣政府由觀光傳播處副處長黃國維領軍，與屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣大鵬灣觀光產業聯盟等單位赴泰國行銷觀光，8日先在駐泰辦事處主任巫宗霖協助下舉辦觀光推介會，和泰國當地旅行業者交流，8月9至8月12日於泰國曼谷2018秋季國際旅遊展中設立屏東館，推廣屏東新玩法。

副處長黃國維表示，泰國民眾對於屏東的海鮮、宗廟、部落文化感到興趣，而隨著生態旅遊興起，屏東縣政府近年輔導部落社區發展生態旅遊，從生態資源、多元族群文化、部落特色到人文歷史等深度體驗都有，讓遊客拜訪屏東更增添不同樂趣。

此外，今年10月屏東東港東隆宮三年一科「迎王平安祭典」登場，這項被列為國家重要無形文化資產的盛典，已有百年歷史之久每科祭典都吸引數以萬計信徒及民眾參加，盛況空前，也是許多國際遊客指名參加的慶典。泰國旅展中的屏東館，也特別展出王船從東隆宮牌樓出發遶境的壯觀畫面，非常引人注目。