愛滋病新增人數下降 6年來同期最低

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署於七夕情人節前夕公布，國內愛滋防治的好消息，今年截至7月底愛滋病新增通報感染人數，較去年同期降幅達26%，也是6年以來同期最低。提醒民眾，應避免多重性伴侶和不安全性行為，遠離毒品，也別忘記利用匿名篩檢及性行為戴套（安全性行為），做好保護自己和愛人的重要準備。

疾管署表示，今年截至7月底，我國愛滋新增通報感染人數為1,156人，較去年同期減少401人，降幅達26%，新增數為2012年以來同期最低，其中15歲至24歲及25歲至34歲新增通報的感染者各占294人及526人，同期降幅分別達32%及25%。

根據聯合國愛滋規劃署訂定的90-90-90目標，意指90%知道自己感染、90%感染者有服藥及90%服藥者的病毒量測不到。去年我國針對這3個目標已分別達成了79%、87%、90%，目前亟需突破的瓶頸就是要讓21%不知道自己感染愛滋的人，透過篩檢，及早發現及早治療，降低愛滋傳染的風險。

此外，根據國際上數個大規模研究顯示，病毒量能持續半年以上測不到的感染者就幾乎不具傳染力，因此讓更多感染者穩定接受治療，是降低愛滋疫情重要關鍵。

疾管署提醒曾有不安全性行為的朋友，至少要做一次愛滋和性病篩檢，如果持續有多重性伴侶，或是經常注射或吸食毒品者，則建議每3至6個月篩檢一次，並採取行為改變或預防措施以避免罹病。篩檢服務資訊可至匿名篩檢相關頁面查詢（網址：https://goo.gl/pLLhMr）。

為了鼓勵大家響應愛滋篩檢，自今年7月10日至9月30日推廣一起去篩檢活動，民眾可就近至各地衛生局登錄成為同儕導師，成為朋友間傳遞健康觀念、介紹篩檢管道或陪伴篩檢的重要角色，讓大家可以早期診斷及早治療，除了維持身體健康，也能建立關懷及友善的環境。

合作篩檢點除原有提供服務的52家匿名篩檢醫院及5家民間團體外，活動期間新增了30家診所、66家檢驗所、10家醫院、1家民間團體及3家縣市同志健康社區服務中心共167處篩檢點，提供民眾愛滋病毒快速篩檢服務，活動詳情請見網址：https://checktogether.cdc.gov.tw。