不捨外籍漁工生病受苦   新住民「Ibu阿母」自掏腰包守護漁工

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）一位印尼籍新住民孫尤妮，來台多年，在高雄市林園區開設印尼商店，店裡經常有外籍漁工往來，許多漁工由於長期出海工作，皮膚及耳朵因接觸海水而紅腫疼痛。孫尤妮經常自掏腰包購買必需品提供給有需要的外籍漁工，被漁工暱稱為「Ibu阿母」。尤妮近來因身體不適住院開刀，移民署高雄市第一服務站人員特地前往探視，並感謝她多年來對外籍漁工的無私付出。

新住民孫尤妮因婚來台多年，先生從事零貨買賣，她只會說台語及印尼語，總是笑臉迎人。她的店雖然小小的，但她很感恩也很滿足，兒子目前已成年在台北工作，她認為可以幫助更多人是她的福氣。

因工作關係，尤妮見過各式各樣的外籍移工，他們隻身來台，在寒冷冬天裡出海工作，皮膚長期接觸海水而紅腫疼痛，耳朵則因潛入海水作業導致進水發膿，長時間在海上工作，體力耗支巨大，無情的風浪更會危及生命安全，而努力工作只為了增加收入，讓家人過更好的生活。

尤妮經常自掏腰包準備耳塞、防寒衣物、頭套等物品，免費提供給有需求的外籍漁工，也常騎摩托車載著生病的漁工就醫，用行動守護港區的外籍漁工們。

移民署高雄第一服務站主任楊三寶表示，默默打拼的漁工英雄們是漁業發展的無名英雄，移民署將透過在地資源整合，營造更豐富多元的友善環境，發揮如同尤妮照護漁工們的精神，讓漁工們在台灣，也能感覺如同「家」一般的溫暖。