(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合報導)日本氣象廳在日本時間今（2018年8月15）日上午10點30分，發佈緊急新聞稿，表示目前九州南部口永良部島新岳火山，活動可能趨頻繁，並呼籲民衆開始避難。爲了方便人在當地的讀者，若無特別註明，下文皆使用日本時間，敬請見諒。

新聞稿回顧，今日0時起，口永良部島火山性地震開始增加，至新聞稿發佈爲止，已經觀測到26次，且地震深度都相當淺，大約在新岳南西側山腳地下5公里，地震規模快報值最大為1.9。

日本九州南部口永良部島地理位置（翻攝自GoogleMap）

氣象廳表示，今日一連串地震震央，可能和2015年5月火山爆發時相同，因此預測火山活動將更加頻繁。準此，氣象廳將鹿兒島縣屋久島町的「噴火警戒等級」（噴火警戒レベル），從2提高到4，呼籲民衆開始避難，並提醒新岳半徑3公里以内，可能出現火山噴射的碎石，以及火山碎屑流，必須小心。

下面是新聞稿附的「噴火警戒等級」説明表，請參考：



等級5（避難）：必須從危險區域避難

等級4（避難準備）：有危險之虞地區，開始預備避難；老年人、殘障人士、小孩等需要特別照顧者，開始避難

等級3（入山管制）：禁止進入危險山區或登山；老年人、殘障人士、小孩等需要特別照顧者，開始準備避難

等級2（火山口周邊管制）：禁止進入火山口附近

等級1（勿忘記該火山是活火山）：視情況禁止進入火山口附近。

【緊急快報】日本發佈口永良部島火山避難準備令