蔡英文會巴拉圭新總統　阿布鐸10月訪臺參加國慶

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文訪問南美洲友邦巴拉圭，並於巴國總統當選人阿布鐸（Mario Abdo Benitez）的宅邸舉行雙邊會談，雙方除了就投資、基礎建設及雙邊貿易達成強化合作關係的共識外，阿布鐸也接受蔡總統的邀請，將於10月訪臺參加國慶。

蔡總統於當地時間14日上午抵達巴拉圭（臺北時間14日晚間），並於當日晚間會晤阿布鐸，我國駐巴拉圭大使周麟及阿布鐸的外交顧問沙基業（Hugo Saguier）則於會後向隨行媒體轉述雙方達成的共識。

根據《聯合報》轉述周麟，蔡總統與阿布鐸皆期盼升級臺灣與巴拉圭61年傳統的友好邦誼，雙方並達成共識，將就投資、基礎建設，以及雙邊貿易三大主軸，研訂具體、可行且有益巴國國家與人民的互惠互利合作計畫。

此外，報導提及，蔡總統也當面邀請阿布鐸10月來臺，作為上任後的首次國是訪問，並參加我國國慶慶典，阿布鐸欣然接受。

而根據《中央社》轉述沙基業指出，阿布鐸很高興與蔡總統完成一次工作會議，雙方共同研議未來兩國關係的發展，也同意強化雙邊關係；盼透過三大主軸進一步深化兩國關係、促進巴拉圭經濟發展。

沙基業也提及，阿布鐸接受蔡總統的邀請，將在10月訪臺。阿布鐸並指示巴拉圭外交部研議雙方合作計畫的具體細節，希望三個月後在臺北，宣布未來任期五年的重要合作細節。

此外，蔡總統稍早也在巴拉圭現任總統卡提斯（Horacio Cartes）的陪同下，出席臺巴科技大學先修班開課儀式並發表專題演講。

▶︎ 總統蔡英文與巴拉圭總統卡提斯（Horacio Cartes）出席臺巴科技大學先修班開課儀式（照片來源：總統府提供）

臺巴科技大學由臺灣科技大學與巴拉圭團隊負責籌畫，預計明年3月正式開學。蔡總統致詞時提及，希望「這所大學有一天會和臺科大一樣，成為世界最卓越的年輕大學之一，為巴拉圭的發展培育出最符合國家需要的工程師。」

蔡總統並將於15日出席阿布鐸總統就職典禮。