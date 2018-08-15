近水樓台先得月！ 近5成上班族共譜職場戀曲 

（台灣英文新聞／蔣佩庭綜合報導）8月17日七夕情人節前夕，有調查指出國內上班族有高達四成八曾談過辦公室戀情，其中與主管或老闆談戀愛居然也有三成！
七夕情人節前夕，yes123求職網公布「上班族職場戀曲與七夕計畫調查」，有48.2%受訪上班族透露曾談過辦公室戀情，但選擇主動公開僅21.1%，高達七成仍低調進行。至於公開戀情者，逾半是因為被其它同事發現而不得不公開。至於辦公室戀情萌生原因，在可複選情況下，高達63.2%認為是朝夕相處日久生情，但也有40.2%指工作太忙導致無法認識職場以外對象。
至於辦公室戀情最常遇到的問題，依序分別是「成為公司同仁八卦對象」、「常被認為公私不分」、「常見面沒新鮮感」、「公事上易有磨擦」、「一吵架就不想上班」。
調查進行期間8月1日至10日，受訪對象1,325人，年齡介於20至40歲之間，其中已婚受訪者占22.5%。
➳四成八(48.2%)的上班族曾經談過「職場戀情」
調查顯示，因為工作關係，有(48.2%的上班族透露，曾經談過「職場戀情」；在可複選狀況下，跟同事共譜戀曲的比例最高，出人意料的是，跟主管和老闆談戀愛居然也有3成！
|☛同事(非主管、老闆)
|82.9%
|☛主管、老闆
|31.6%
|☛客戶、顧客、合作廠商
|18.5%
大部分人認為發展出「職場戀情」的主要因素是「朝夕相處，日久生情」，雖然7成3的人贊成職場戀情，但也有不少人認為自己會成為別人茶餘飯後的八卦對象！
➳一成九工作至上 77%為愛想轉職！
「愛情力量大」，有些人考量到兩人相處時間，或所得、職位高低等因素，合計有七成七(76.8%)的人透露，為了愛情，「曾經」有過換工作的念頭：
|☛曾有過，但沒有付諸行動
|52.5%
|☛曾有過，而且付諸行動
|24.3%
yes123求職網發言人楊宗斌認為，隨著高等教育普及化，以及勞動參與率的提升，女性上班族在經濟方面，顯得越來越獨立，對於工作的企圖心與自信，並不輸給男性同事們，因此在衡量事業與感情時，會選擇「工作至上」的比例，可能也跟著越來越高。
➳七夕預算五千塊！你想怎麼花？
在可複選狀況下，情侶檔想要從事的活動依序為：
|☛吃浪漫大餐
|69%
|☛送禮物、送花
|50.3%
|☛看電影
|36.6%
|☛寫情書或卡片、唱情歌
|30.2%
|☛去摩鐵(MOTEL)慶祝
|22.1%
在平均預算方面，落在4,947元，比起去年增加了10.4%！若以全國受僱就業者898.5萬人估計，有對象的上班族佔60.5%，其中72.4%打算要慶祝，預估創造出來的「七夕情人節商機」，今年將上看195億元！
➳非三高！ 男女最愛職業分別為：公務員、工程師
|☛男生另一半理想職業
|一般公務員(35.3%)
|☛女生另一半理想職業
|科技資訊工程師(32.2%)
➳七夕女神：張鈞甯、周子瑜、林志玲！ 夢幻男神：彭于晏、修杰楷、孔劉！
進入職場後，面對現實生活，不少人優先追求事業有成，或者收入穩定，對於感情、婚姻採取較隨緣的態度，不過在上班族心中，其實都有自己的「夢幻女神」、「夢幻男神」！
♂男性：
|☛張鈞甯
|25.2%
|☛周子瑜
|24.1%
|☛林志玲
|22.9%
♀女性：
|☛彭于晏
|30.1%
|☛修杰楷
|28.8%
|☛孔劉
|25.8%
(資料由yes123求職網提供)
七夕佳節可說是幾家歡樂幾家愁，有些單身的人在這時都特別的「空虛寂寞覺得冷」！不過除了脫單，倒不如趁這個時候好好放鬆，犒賞自己，或者打電話回家跟父母親好好聊個天！