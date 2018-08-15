近水樓台先得月！ 近5成上班族共譜職場戀曲 

（台灣英文新聞／蔣佩庭綜合報導）8月17日七夕情人節前夕，有調查指出國內上班族有高達四成八曾談過辦公室戀情，其中與主管或老闆談戀愛居然也有三成！

七夕情人節前夕，yes123求職網公布「上班族職場戀曲與七夕計畫調查」，有48.2%受訪上班族透露曾談過辦公室戀情，但選擇主動公開僅21.1%，高達七成仍低調進行。至於公開戀情者，逾半是因為被其它同事發現而不得不公開。至於辦公室戀情萌生原因，在可複選情況下，高達63.2%認為是朝夕相處日久生情，但也有40.2%指工作太忙導致無法認識職場以外對象。

至於辦公室戀情最常遇到的問題，依序分別是「成為公司同仁八卦對象」、「常被認為公私不分」、「常見面沒新鮮感」、「公事上易有磨擦」、「一吵架就不想上班」。

調查進行期間8月1日至10日，受訪對象1,325人，年齡介於20至40歲之間，其中已婚受訪者占22.5%。

➳​ 四成八(48.2%)的上班族曾經談過「職場戀情」 ​

調查顯示，因為工作關係，有(48.2%的上班族透露，曾經談過「職場戀情」；在可複選狀況下，跟同事共譜戀曲的比例最高，出人意料的是，跟主管和老闆談戀愛居然也有3成！

☛同事(非主管、老闆) 82.9% ☛主管、老闆 31.6% ☛客戶、顧客、合作廠商 18.5%

大部分人認為發展出「職場戀情」的主要因素是「朝夕相處，日久生情」，雖然7成3的人贊成職場戀情，但也有不少人認為自己會成為別人茶餘飯後的八卦對象！

➳​ 一成九工作至上 77%為愛想轉職！

「愛情力量大」，有些人考量到兩人相處時間，或所得、職位高低等因素，合計有七成七(76.8%)的人透露，為了愛情，「曾經」有過換工作的念頭：

☛曾有過，但沒有付諸行動 52.5% ☛曾有過，而且付諸行動 24.3%

yes123求職網發言人楊宗斌認為，隨著高等教育普及化，以及勞動參與率的提升，女性上班族在經濟方面，顯得越來越獨立，對於工作的企圖心與自信，並不輸給男性同事們，因此在衡量事業與感情時，會選擇「工作至上」的比例，可能也跟著越來越高。

➳​ 七夕預算五千塊！你想怎麼花？

在可複選狀況下，情侶檔想要從事的活動依序為：

☛吃浪漫大餐 69% ☛送禮物、送花 50.3% ☛看電影 36.6% ☛寫情書或卡片、唱情歌 30.2% ☛去摩鐵(MOTEL)慶祝 22.1%

在平均預算方面，落在4,947元，比起去年增加了10.4%！若以全國受僱就業者898.5萬人估計，有對象的上班族佔60.5%，其中72.4%打算要慶祝，預估創造出來的「七夕情人節商機」，今年將上看195億元！

➳​ 非三高！ 男女最愛職業分別為：公務員、工程師

☛男生另一半理想職業 一般公務員(35.3%) ☛女生另一半理想職業 科技資訊工程師(32.2%)

➳​ 七夕女神：張鈞甯、周子瑜、林志玲！ 夢幻男神：彭于晏、修杰楷、孔劉！

進入職場後，面對現實生活，不少人優先追求事業有成，或者收入穩定，對於感情、婚姻採取較隨緣的態度，不過在上班族心中，其實都有自己的「夢幻女神」、「夢幻男神」！​

♂​男性：

☛張鈞甯 25.2% ☛周子瑜 24.1% ☛林志玲 22.9%

♀​女性：

☛彭于晏 30.1% ☛修杰楷 28.8% ☛孔劉 25.8%

(資料由yes123求職網提供)

七夕佳節可說是幾家歡樂幾家愁，有些單身的人在這時都特別的「空虛寂寞覺得冷」！不過除了脫單，倒不如趁這個時候好好放鬆，犒賞自己，或者打電話回家跟父母親好好聊個天！