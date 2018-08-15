專家：會議前「試水溫」可帶出3樣具體好處！

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）每次報告的時候你是否都手心出汗，擔心大家對你的提案興趣缺缺？還是你老是因為缺少多方建議，而擔心提議太過片面？《QUARTZ》報導指出，一個很有說服力的講者皆知道，在會議開始前他應該去找關鍵人物試試水溫！採取這種「試水溫」步驟可以幫助你事先說服核心人物，進而提高你報告的成功率。

☛​ 那麼「試水溫」到底可帶出哪三種具體的好處呢？

1.找出立場

如果你事先知道每個人都支持該提議，那麼你會非常的有自信，當然如果你知道資方有些疑問，你也可以事先想好該如何應對。反之，當所有人都不同意時，你也可以直接取消會議。

2.改善你的提議

在許多時候，你試水溫的對象會提供給你一些建議，或是對你的想法提出質疑，而這可以給你一個調整提案的機會。

3.增加你的自信心

通常人們在不確定的情況下會很緊張，因此如果可以先知道大家的看法，可以讓你在報告的時候更有自信。

☛​ 所以我到底該如何「試水溫」？

試水溫很重要的第一件事情就是─「安排好時間」，你應該在會議開始前的一個禮拜就安排好討論時間，因為在得到了他人的建議之後，你需要時間修改你的草案。

除此之外如何呈現書面提案也很重要，既然它是草稿，那麼文件名稱就應該寫上「新品展示─草稿」如果你出示的文件是最終版本，那麼一切將適得其反，因為對方可能不會認為你是想詢問意見而是推薦產品。

當然，聽取他人建議並且有所修正也很重要，忽略了此步驟會讓人覺得其實你並不在乎他人的看法，你只想做你喜歡的事情。

最後，在會議開始前，儘管你沒辦法與所有人見面，但只要有與幾個關鍵人物會談，都將增加其報告的說服力！