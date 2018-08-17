哥國IG紅人來台開展！蒙面藝術家John Paul Fauves：最大的敵人是自己

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）由卡通人物建構的成人世界會是什麼模樣呢？台灣藝廊 DOPENESS ART LAB 邀請來自哥斯大黎加的藝術家 John Paul Fauves來台開展《Mi/Me》，同時也是他第一次在亞洲展覽，自即日起展至19日（日）止。



（照片來源：John Paul Fauves Instagram）

John Paul Fauves在社群媒體Instagram上擁有超過50萬粉絲的高人氣，時常戴著面具出席各場合的他，對作品跟人生都有著獨特的見解，繪畫擅長使用卡通人物結合流行元素，鮮豔的色彩及詭譎的氣氛吸引大票跟隨者喜愛。

《A Loss of Innocence》為藝術家去（2017）年的展覽，系列作品探討人類隨著時間逐漸消失的純真，但卻繼續創造嶄新自我面貌的過程，曾在紐約、洛杉磯、倫敦、巴黎、比利時等地展出並廣受好評。

今（2018）年John受台灣具實驗性的藝術空間 DOPENESS ART LAB邀請，前來台北舉辦首次亞洲個展，系列新作品《Mi/Me》看似荒謬、混亂及狂野，但卻藏不住藝術家善良充滿童真的內在。



（照片來源：John Paul Fauves Instagram）



（圖片來源：John Paul Fauves官網）

根據設計平台Shopping Design報導，John從小家教嚴格，爸爸來自英格蘭，媽媽是義大利家世顯赫的富家子女。他雖然想成為藝術家，但卻在父母的期盼下就讀商學院及行銷研究所，聽從家裡安排成為商人的10年後，他決定回歸始終熱愛的繪畫這條道路。John猶如一頭自由奔放的野獸，繪畫風格承襲消沈已久的野獸派畫風，並結合了新普普與表現主義。

總是戴著面具的John，接受 SCORP雜誌專訪時表示，戴上面具的他比較勇於做自己，也因此察覺到自我的另一個面貌，而進一部探討此現象時發現，之所以害怕拿下面具做自己的原因，來自於害怕社會大眾指指點點產生的評價。

然而，即便很在意其他人的觀感及評論，他進一步表示，最大的敵人是自己，人生就像是一所學校，必須持續不斷的努力學習並進步。​總有一天，必須摘下那有形或是無形的面具，開始探索內在那深層且真實的自我。



（影片來源：SCORP Mag）