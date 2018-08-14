香格里拉台南遠東飯店 手繪公益月餅禮盒

2018年8月14日–中秋贈禮表心意，為長輩、客戶及親友挑選貴高雅緻的五星飯店月餅禮盒，並將愛心傳遞給需要幫助的家庭及孩童，更有濃濃的人情味溫暖社會！今年，香格里拉台南遠東國際大飯店針對不同需求，獻上「香月經典月餅禮盒」與「醉月精裝月餅禮盒」兩款精緻禮盒。

「香月經典月餅禮盒」特選在地食材入餡，廣式風味油潤飄香，其中將300盒月餅銷售，每售出乙盒即捐贈150元給伯利恆文教基金會，一起將愛心送給有需要的弱勢族群與孩童，包裝設計更邀請以臺南各鄉鎮作為創作主題的知名府城在地插畫家－胡乃七設計包裝，將食材作為元素融入設計之中，帶來視覺與味覺更加有溫度的中秋節；「醉月精裝月餅禮盒」則以典雅中式風格，以頂級法芙娜巧克力及超人氣日式明太子入餡的醉月精裝月餅禮盒，則是集結多種時下最流行且奢華的食材打造四款甜鹹與共的月餅。9月10日前早鳥預購禮盒可享85折優惠，9月11日起則享買十送一，企業大宗訂購另有優惠，詳情及訂購專線 (06) 702 8854。

闔家溫馨團聚的中秋佳節，推出慈善月餅傳愛與賓客共襄善舉、傳遞愛心給需要幫忙的家庭及小朋友們。香格里拉台南遠東飯店在地特色的【香月經典月餅禮盒】，結合廣式月餅與台灣經典在地食材的精彩結合之作，呈獻六種截然不同的舌尖風采！主廚選用油潤適口的薄嫩廣式餅皮，特選台灣在地食材，包含金門「女兒紅」餡的厚實香醇、豪華「烏魚子」的鮮甜好滋味、茶香與黎麥完美結合的「烏龍茶藜麥」、酸甜醃漬「梅子」的淡雅清香、甜而綿密扎實的「地瓜」或者是古早風味的香醇「菜脯」，都能品嚐到經典與創新相融合的獨家商品，每盒六入988元。

限量【醉月精裝月餅禮盒】以東方紅為底，飾上白色花繪形紋，凸顯祥瑞與富貴的祝福，展現細緻典雅的雅韻，內選四款匠心獨運的奢華內餡，包含巧克力界中的愛馬仕「法芙娜巧克力」、「超人氣日式明太子」、「珍貴黑松露佐特選鴨肉」以及「三大珍饈魚子醬佐特選XO醬」，每盒四入1,288元，食尚界中的創新與潮流一次享有！

9月10日前預購可享85折早鳥預購優惠；9月11日起則享買十送一(購買與贈送需為同款)；大宗訂購50盒(含)以上即享85折及台灣本島免費定點送貨服務乙次。各項折扣優惠與抵用券恕不可合併使用。取貨日期：2018年8月28日至2018年9月24日止，訂購專線及詳情請洽 (06) 702 8854 。