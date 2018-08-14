全國技能競賽新北小將摘金奪銀

107年度第48屆全國技能競賽暨第45屆國際技能競賽國手選拔賽，新北市共獲得2金2銀1銅，3位第4名、1位第5名與3位佳作的好成績，另外共有10位選手入圍6個職類的準國手。
新北市新北高工、三重商工、智光商工、復興商工、穀保家商與南強工商，共於汽車技術、網頁設計、資訊技術(軟體設計)、珠寶金銀細工、汽車板金(打型板金)、西點製作、資訊與網路技術、CAD機械設計製圖、板金等職種，獲得2金2銀1銅，第4名3位第5名1位與佳作3位，另外今年本市共有10位選手入圍6個職類的準國手。
新北高工除了入圍4位準國手外，亦獲得1銀、第4名、第5名與佳作各1名的佳績，打破創校36年技能競賽獲獎記錄！此外，穀保家商也於網頁設計、西點製作獲得金牌與第4名！今年適逢國手年，新北市10位準國手可晉級進入第二階段的國手選拔賽，出線者將獲得代表台灣出賽資格，明年前往俄羅斯喀山參加國際技能競賽。
今年共有來自全台共788位青年選手參與全國技能競賽，歷屆獲得全國技能競賽前3名的選手，只要年齡未逾國際技能組織的規定，且未曾代表我國參賽，都可以報名參加，可說是歷年技能精英的國手爭奪戰。
網頁設計職種的金牌得主賴俊賓，曾有段時間，不想讓別人知道自己連國中畢業證書都拿不到。但從國小三年級的Scratch課開始，就會寫小遊戲給同學玩，國中小階段未適性發展，直到高職選擇穀保家商資料處理科，二年級在指導老師的鼓勵下，找到自己的目標，認真投入資訊領域。俊賓在教育部的商業類技藝競賽程式設計職種，獲得金手獎的好成績。接著一路往全國賽邁進，比賽讓他一次又一次的挑戰自己，終於在全國賽的網頁設計職種獲得金牌的殊榮。
這次獲得汽車技術金牌的呂祖懿同學，已是第三次參加全國技能競賽。從高職時期，祖懿就是新北市金手培訓計畫的重點培訓選手，曾在教育部技藝競賽取得汽車修護職種第2名的佳績，升上大學後三重商工仍持續培訓，也繼續參加全國技能競賽。終如願奪得汽車技術類金牌，接下來他還要繼續面對第2階段的國手選拔賽，期許自己可以取得國手資格，並代表台灣參加國際技能競賽為國爭光。
新北市教育局特別補助學校材料費，辦理全國技能競賽的選手培訓，今年全國技能競賽光是網頁設計職類，就包辦金牌、銀牌、第4名與第5名，另外國手選拔賽中入圍的準國手，前4名都是出自新北市的選手，本市資訊相關類科在技能上屢獲佳績，也代表新北市已建立一貫化的技職人才培育體系。
新北市自103學年度起推出「金手培訓計畫」，迄今已培育出137位金手獎選手、優勝選手292位，共計429位技職菁英。透過選送出國研習開展眼界，持續挹注資源給予在地的選手。新北市今年度將舉辦「全國高級中等學校工業類學生技藝競賽」，特別擴大企業預聘與人才媒合機制，希望能透過機制進一步強化各競賽職種與業界實務的連結程度，並接軌優秀的產業人才。