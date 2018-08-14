全國技能競賽新北小將摘金奪銀

107年度第48屆全國技能競賽暨第45屆國際技能競賽國手選拔 賽，新北市共獲得2金2銀1銅，3位第4名、 1位第5名與3位佳作的好成績， 另外共有10位選手入圍6個職類的準國手。

新北市新北高工、三重商工、智光商工、復興商工、 穀保家商與南強工商，共於汽車技術、網頁設計、資訊技術( 軟體設計)、珠寶金銀細工、汽車板金(打型板金)、西點製作、 資訊與網路技術、CAD機械設計製圖、板金等職種， 獲得2金2銀1銅，第4名3位第5名1位與佳作3位， 另外今年本市共有10位選手入圍6個職類的準國手。

新北高工除了入圍4位準國手外，亦獲得1銀、第4名、 第5名與佳作各1名的佳績，打破創校36年技能競賽獲獎記錄！ 此外，穀保家商也於網頁設計、西點製作獲得金牌與第4名！ 今年適逢國手年， 新北市10位準國手可晉級進入第二階段的國手選拔賽， 出線者將獲得代表台灣出賽資格， 明年前往俄羅斯喀山參加國際技能競賽。

今年共有來自全台共788位青年選手參與全國技能競賽， 歷屆獲得全國技能競賽前3名的選手， 只要年齡未逾國際技能組織的規定，且未曾代表我國參賽， 都可以報名參加，可說是歷年技能精英的國手爭奪戰。

網頁設計職種的金牌得主賴俊賓，曾有段時間， 不想讓別人知道自己連國中畢業證書都拿不到。 但從國小三年級的Scratch課開始，就會寫小遊戲給同學玩， 國中小階段未適性發展，直到高職選擇穀保家商資料處理科， 二年級在指導老師的鼓勵下，找到自己的目標，認真投入資訊領域。 俊賓在教育部的商業類技藝競賽程式設計職種， 獲得金手獎的好成績。接著一路往全國賽邁進， 比賽讓他一次又一次的挑戰自己， 終於在全國賽的網頁設計職種獲得金牌的殊榮。

這次獲得汽車技術金牌的呂祖懿同學， 已是第三次參加全國技能競賽。從高職時期， 祖懿就是新北市金手培訓計畫的重點培訓選手， 曾在教育部技藝競賽取得汽車修護職種第2名的佳績， 升上大學後三重商工仍持續培訓，也繼續參加全國技能競賽。 終如願奪得汽車技術類金牌， 接下來他還要繼續面對第2階段的國手選拔賽， 期許自己可以取得國手資格， 並代表台灣參加國際技能競賽為國爭光。

新北市教育局特別補助學校材料費，辦理全國技能競賽的選手培訓， 今年全國技能競賽光是網頁設計職類，就包辦金牌、銀牌、 第4名與第5名，另外國手選拔賽中入圍的準國手， 前4名都是出自新北市的選手， 本市資訊相關類科在技能上屢獲佳績， 也代表新北市已建立一貫化的技職人才培育體系。

新北市自103學年度起推出「金手培訓計畫」， 迄今已培育出137位金手獎選手、優勝選手292位， 共計429位技職菁英。透過選送出國研習開展眼界， 持續挹注資源給予在地的選手。新北市今年度將舉辦「 全國高級中等學校工業類學生技藝競賽」， 特別擴大企業預聘與人才媒合機制， 希望能透過機制進一步強化各競賽職種與業界實務的連結程度， 並接軌優秀的產業人才。