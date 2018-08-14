富邦多元收益ETF傘型基金 8月15日掛牌上櫃

富邦投信今年度繼發行中國政策金融債ETF、全球投資等級債ET F及全球高收益債ETF等債券ETF後，為延伸產品線， 日前成功募集新商品—富邦多元收益ETF傘型基金，明(15)日 將於櫃買中心正式掛牌上櫃。

富邦投信量化及指數投資部資深經理粘瑞益表示， 該基金之兩檔子基金包括富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 （股票簡稱：富邦中政債0-1、股票代號：00745B） 及富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金（ 股票簡稱：富邦A級公司債、股票代號：00746B），具有雙A 信評、雙低優勢、雙高機會及雙債配置等四大特色， 是資產配置組合中不可或缺的標的。

粘瑞益說，在市況相對動盪的2018上半年， 中國債市成為資金的避風港。人行6月15日透過三管齊下向金融市 場投放流動性，包括逆回購1,000億人民幣、國庫定存1, 000億人民幣、及發放抵押補充貸款(PSL)605億人民幣， 投放力度加大顯示人行維穩決心。繼4月降準置換MLF(中期借貸 便利)後，6月24日宣布7月5日起定向降準2碼， 宣示貨幣政策基調穩中偏鬆，凸顯官方全力支撐經濟意圖，加上7月 20日前後利多政策密集公布，央行資金亦轉為淨投放，且有502 0億人民幣大額MLF操作，挹注市場流動性。 信用債利差亦受惠於政策明顯縮減，顯示政策調控有感。 觀察過去人行降息降準後，中國債皆有亮眼表現，勝率逾9成。

至於美國債市方面，今年以來美國經濟表現穩定， 就業市場維持強勁表現，通膨持續攀升，粘瑞益認為，在此背景下， 今年美國公債儘管居間受到貿易戰影響，避險買盤一度壓低殖利率， 但整體維持向上趨勢，隨著FED逐步升息及縮減資產負債表規模的 腳步，基準利率逐步墊高，加上公債發行量增加的情況下， 預估美國公債殖利率走勢偏上，債券價格仍有走跌空間。

而投資等級公司債由於信評較高，一般走勢較趨近於公債表現，根據 Bloomberg資料，觀察2015年12月FED升息循環以 來至2018年6月底止，投資等級債及公債表現， 彭博巴克萊美元公司債A等級指數報酬率為10%、美國20年期公 債指數報酬率為6.9%，顯示投資等級債的報酬相對較佳。

因此，粘瑞益強調，由於經濟表現依舊穩健，預期FED將繼續維持 緩步升息步調，雖然升息不利債券價格，但以資產配置的角度來看， 為防股市漲多回檔的風險，建議可納入債券資產做為緩衝， 減少整體獲利的波動。在選擇上由於公司債需承擔違約風險， 報酬相對長天期公債來說較為有利， 但高評級公司債相對高收益債而言， 在借貸成本提高下違約率相對低，若能承擔該風險， 在配置上納入高評級公司債有機會能提高整體投資報酬， 又能同時降低總資產報酬波動。