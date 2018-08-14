富邦多元收益ETF傘型基金 8月15日掛牌上櫃

富邦投信今年度繼發行中國政策金融債ETF、全球投資等級債ETF及全球高收益債ETF等債券ETF後，為延伸產品線，日前成功募集新商品—富邦多元收益ETF傘型基金，明(15)日將於櫃買中心正式掛牌上櫃。
富邦投信量化及指數投資部資深經理粘瑞益表示，該基金之兩檔子基金包括富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金（股票簡稱：富邦中政債0-1、股票代號：00745B）及富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金（股票簡稱：富邦A級公司債、股票代號：00746B），具有雙A信評、雙低優勢、雙高機會及雙債配置等四大特色，是資產配置組合中不可或缺的標的。
粘瑞益說，在市況相對動盪的2018上半年，中國債市成為資金的避風港。人行6月15日透過三管齊下向金融市場投放流動性，包括逆回購1,000億人民幣、國庫定存1,000億人民幣、及發放抵押補充貸款(PSL)605億人民幣，投放力度加大顯示人行維穩決心。繼4月降準置換MLF(中期借貸便利)後，6月24日宣布7月5日起定向降準2碼，宣示貨幣政策基調穩中偏鬆，凸顯官方全力支撐經濟意圖，加上7月20日前後利多政策密集公布，央行資金亦轉為淨投放，且有5020億人民幣大額MLF操作，挹注市場流動性。信用債利差亦受惠於政策明顯縮減，顯示政策調控有感。觀察過去人行降息降準後，中國債皆有亮眼表現，勝率逾9成。
至於美國債市方面，今年以來美國經濟表現穩定，就業市場維持強勁表現，通膨持續攀升，粘瑞益認為，在此背景下，今年美國公債儘管居間受到貿易戰影響，避險買盤一度壓低殖利率，但整體維持向上趨勢，隨著FED逐步升息及縮減資產負債表規模的腳步，基準利率逐步墊高，加上公債發行量增加的情況下，預估美國公債殖利率走勢偏上，債券價格仍有走跌空間。
而投資等級公司債由於信評較高，一般走勢較趨近於公債表現，根據Bloomberg資料，觀察2015年12月FED升息循環以來至2018年6月底止，投資等級債及公債表現，彭博巴克萊美元公司債A等級指數報酬率為10%、美國20年期公債指數報酬率為6.9%，顯示投資等級債的報酬相對較佳。
因此，粘瑞益強調，由於經濟表現依舊穩健，預期FED將繼續維持緩步升息步調，雖然升息不利債券價格，但以資產配置的角度來看，為防股市漲多回檔的風險，建議可納入債券資產做為緩衝，減少整體獲利的波動。在選擇上由於公司債需承擔違約風險，報酬相對長天期公債來說較為有利，但高評級公司債相對高收益債而言，在借貸成本提高下違約率相對低，若能承擔該風險，在配置上納入高評級公司債有機會能提高整體投資報酬，又能同時降低總資產報酬波動。