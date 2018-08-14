誠品行旅 「饗愛七夕」情人饗宴

經典初戀電影「手扎情緣」中曾以「世界上最美好的愛能喚醒靈魂，啟發我們勇往直前」來詮釋愛情，一場豐盛唯美的饗宴，則能在舌尖封存浪漫回憶。今年七夕，eslite hotel誠品行旅推薦旅人可於8/17、8/18至二樓義法料理餐廳In Between之間品味「饗愛七夕」雙人套餐，每套NT$4,280+10%起，豐富的菜色包括前菜、湯品、主餐、盤飾甜點及飲品，其中主菜更提供奢華的海陸選擇，包括 爐烤美國頂級肋眼16oz 、 波士頓龍蝦及葛瑪蘭帶骨豬排 、 波士頓龍蝦及美國頂級紐約客6oz 、 爐烤美國頂級丁骨牛排36oz 或 爐烤波士頓活龍蝦海鮮盤 ，伴隨全幅落地窗，迎進全台北最美的都市邊際線夜景及松菸綠地景致，一次匯集歷史古蹟、自然綠地與現代城市優雅大器的獨家視野，享受不受打擾的情人用餐氛圍，愛情在此甜蜜加溫，透過味覺延續兩人的相愛歷程。洽詢專線 | +886 2 6626 2882 In Between之間餐廳。

特選奢華海陸主菜 啟動浪漫情人夜晚

eslite hotel誠品行旅In Between之間餐廳於8/17晚餐及8/18午、晚餐時段推出「饗愛七夕」雙人套餐，傍著台北101絕美夜景及自然綠地景致，品嚐義法料理與在地食材交織的美好滋味。前菜提供三款選擇，包括 法式豬肉凍派佐百花夏朵內沙拉 ，於經典的法式凍盤料理揉合日本飲食中的”旨味”思維，並以豔麗的食用花材打造花園美景； 千絲明蝦佐桂花美乃滋 採用桂花釀優雅清新的天然香氣，賦予味蕾一抹風雅氣韻； 溫泉蛋與西班牙辣臘腸 為一道展演現代廚藝的嶄新料理，低溫慢煮的溫泉蛋襯著原味與雲林黑蒜二種風味的法式洋芋醬，清爽中帶出酸甜層次，搭配炒香的西班牙臘腸及玉米筍一同入口，濃稠的口感中混著迷人的鹹香氣息。

湯品則有 牛肝菌卡布奇諾 ，滑順綿密的質地將蕈菇的濃郁香氣完美烘托，溫暖的幸福感填滿舌尖； 法式澄清雞湯 遵循傳統的法式料理工藝，用大量蔬菜與雞骨費時熬煮12小時，再經過繁複的手法萃取菁華，晶瑩澄淨的湯汁，清爽卻飽滿味濃。另外也提供 野菇義大利餃佐綠蘆筍與松露醬汁 ，底層清爽多汁的綠蘆筍展現松露白酒奶油醬的雋永香氣，搭配以野菇、奶油乳酪及百里香為內餡的義式手工餃，刨上義大利夏季新鮮松露，巧妙點綴夢幻味覺。

主菜提供五款選擇，包括 爐烤美國頂級肋眼16oz ，其豐富的油花香氣深受各地旅人鍾愛；喜愛奢華海陸組合的戀人則推薦 波士頓龍蝦及葛瑪蘭帶骨豬排 或 波士頓龍蝦及美國頂級紐約客6oz ，每隻重達600公克的波士頓活龍蝦搭配低溫烹調方式慢火烘烤的噶瑪蘭戰斧豬排或紐約客牛排，享受牛肉的香甜帶勁與海鮮的自然甜美； 爐烤美國頂級丁骨牛排36oz 結合口感鮮嫩的菲力與略帶嚼勁的紐約客，豪邁品嚐極致的雙重美味； 爐烤波士頓活龍蝦海鮮盤 則精選600公克的波士頓活龍蝦、智利淡菜、北海道生食級干貝與屏東寶石魚及日本松葉蟹鉗，各種澎湃海潮鮮味一次滿足。

波特酒漬無花果法芙娜慕斯佐松露冰淇淋 為一道主廚精製的盤飾甜點，擁有葡萄牙波特酒甜美韻味的無花果搭襯由58%法芙娜巧克力與覆盆子製作的慕斯，充滿馥郁酸甜滋味，佐上風韻成熟高雅的松露冰淇淋，刺激愛情味蕾，為戀人的浪漫饗宴畫下完美句點，亦可搭配歐美澳各國精緻佳釀，在旅程之間與重要的另一半享受從心底到全身都盡歡的慎重晚餐。

眺遠台北都會天際線 擁抱兩人相愛時光

位於誠品行旅二樓的In Between之間餐廳，設有138席座位，通透明亮的全幅落地窗迎進超廣角視野，白天是松菸綠地，晚上能遠眺台北101無敵夜景，細緻展現二種時尚人文風景，為一處鬧中取靜的城市綠洲。主推義法創意料理，著重當季與當令食材，並揉和各國料理手法靈活運用，讓料理猶如一道道的藝術品，同時亦提供老饕牛排、波士頓龍蝦、每日直送鮮魚及本土豬腹肉等精緻食材，為旅人開啟味蕾尺度，以感官遊走餐點、醇酒、樂音之間，為戀人的相愛時光留下永恆印記。