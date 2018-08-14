台北S HOTEL與大家分享情人的愛情秘境

台北S HOTEL在今年的七夕情人特別舉辦全台十大愛情秘境票選活動。自即日起至2018年8月24日午夜12點活動截止以前。只要上S HOTEL之instagram及臉書按讚，並於本活動po下方上傳一張您認為是全台灣最適合渡過今年七夕情人節的romantic景點照片乙張，註明地點及原因。將網友按讚票選最高按讚數前十名將獲選成為S HOTEL推薦全台十大愛情秘境，日後將分別採用製成愛情明信片永恆紀念。票選人氣最高第一名並可獲得價值萬元情人節套餐及豪華房住宿乙晚。活動期間：自即日起至2018年8月24日午夜12點活動截止前。

HOTEL打造S級美味的豐盛菜餚，「寵愛情人套餐」讓小倆口吃飽、吃好、吃到位。

從前菜先推出受到大家喜愛的酸裸麥麵包及新鮮Stracciatella cream,千層酥派,夏季鮮蔬，清爽可口，接著品嚐鴨澄高湯佐鵝肝，細緻入味，入口即化。

重頭戲的主餐則是由主廚精心地設計，各有二組截然不同的菜色可以提供情侶挑選，第一組「酥脆魚鱗馬頭魚，羽衣甘藍，海膽及洋蔥清湯」是在地吃不到的美味料理和龍蝦彎管義大利麵，享受龍蝦在口舌間的跳動。第二組「匈牙利燉牛頰肉」體驗法式的美味家常菜及「羊肋排, 米飯及甜椒」充滿視覺與味覺的搭配，羊肉香氣附有嚼勁，為主餐帶出無限的味覺體驗。

甜點則是師傅特製的草莓起司蛋糕，口感滑順甜蜜，最適合七夕情人節放閃的情侶們。平日也想要恩愛一下的情侶們，快來S HOTEL享受一個法式浪漫情人之旅吧。