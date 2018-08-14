韓網友15hr實測：地鐵「孕婦限定」座位有無發揮功能

（台灣英文新聞／ 蔣佩庭 綜合報導）放眼望去，台灣捷運車廂內座椅清一色皆為藍色，但韓國卻是「萬藍叢中一點粉」，台灣博愛座使用對象包含老、弱、婦、孺和身體不便的乘客，但在韓國他們不止設立博愛座，還規劃友善孕婦的座位，這樣做和他們的文化有關。

（圖／翻攝自韓國時代雜誌網站）

韓國人相當重視年齡及輩份，除了長者席，一般座位遇到老人就是得讓，那麼孕婦的需求怎麼辦？2016年甚至出現一極端事件， 一位老年人要求對方證明孕婦身分，當對方拒絕這樣做時，他踢了她的肚子。

雖然設計了孕婦專用的粉紅座位，但根據韓國時代雜誌(The Korea Time)報導，有一位韓國網友為了測試粉紅座位的設計是否高效，決定在地鐵上展開為期15小時的觀察，她發現，只有一位女性使用了友善座位，其餘時間皆被他人使用且鮮少留空。

在尖峰時刻，她觀察到各個年齡層皆有使用旨在給懷孕婦女的粉紅座位。例如，兩位年邁的女性看見一手抱小孩一手推空嬰兒車的媽媽，卻沒有起身讓座、年輕男性坐在上面滑手機未抬頭見是否有真正需要座位的人、以及看到明顯懷孕婦女卻勉為其難讓坐的人。

（圖／翻攝自韓國時代雜誌網站）

該名網友表示，有孕婦告訴她：「在懷孕初期，因為身體不舒服，我使用了博愛座，但有一位年長者要求我離開，那時所有人都看著我，我覺得尷尬至極！」

所以許多人會用懷孕勳章來表明自己孕婦的身分，但也有人不領情，認為為何我必須告訴陌生人我懷孕了？！因此，網友呼籲：「請將粉紅色的坐位留給孕婦，包括那些因為懷孕初期沒有明顯特徵的人！」

▼影片來源：YouTube Dynamic Busan (부산/부산시/부산광역시/Busan City Official)